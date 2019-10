Los Repechajes empezaron con triunfo de Sierra Chica en el clásico

Sierra Chica recibió en el Pedro Iriart Legorburu a Hinojo y redituando una nueva edición del clásico más convocante de la ciudad, fue el local el vencedor.



La Reclasificación del fútbol local comenzó este miércoles con triunfo por 2 a 0 de Sierra Chica sobre su clásico rival. Después de un primer tiempo parejo, donde se prestaron la pelota y no generaron demasiado peligro, los dirigidos por Juan Marinangeli fueron los claros dominadores del complemento y no terminó en goleada porque estuvieron erráticos frente al arco.



Nada poco había pasado hasta los primeros 25 minutos del partido, Molina ganó en velocidad a su defensor pero no pudo definir ante la salida del arquero hinojense y dos minutos después, tuvo su reacción el “albiverde” en los pies de Colman que envió su remate al palo.



La primera mitad cerró con un disparo Zalazar para la visita y alguna otra corrida de Molina en los locales y en el complemento fue otra la historia, a pesar de que Hinojo empezó mejor con alguna corrida de Gorosito, Sierra Chica fue el absoluto dominador.



Después de otro remate de Colman y un desborde de Inocencia, el conjunto local abrió el marcador a través de Devia -ingresado minutos antes- que apareció sólo por detrás de todos después de un centro de Betti.



Pasaron diez minutos cuando en los pies de Molina, Sierra Chica amplió la diferencia. Gran tiro libre por parte del juvenil que se “clavó” en el ángulo sin que nada pudiera hacer Ferreyra.



Hinojo decidido a descontar, se descuidó atrás y su rival no lo aprovechó. Primero Amado casi anota en contra de su propio arco, después Pérez no se animó a patear y por último, en contra del tradicional dicho, dos cabezazos en el área no fueron gol por la reacción del guardameta de Hinojo.



Fue triunfo local en el inicio de la Reclasificación, pudo ser goleada y está a 90 minutos de lograr el pasaje a la siguiente instancia del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.



La actividad continuará en la noche de este miércoles con los cruces entre Cosecha Mundial y Loma Negra desde las 21:00 y una hora antes Luján recibirá Embajadores en Sierras Bayas. El jueves se jugará el último partido, también en el Pozo Serrano con San Martín recibiendo a Racing.



Síntesis Sierra Chica – Hinojo:

Estadio: Pedro Iriart Legorbururu

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Sierra Chica (2): Berdún, Schmale, Mignone, Motta, Duarte, Berg, Marinangeli (Devia), Gallo, Molina (Pérez), De Cortazar (Urrutia), Betti. DT- Juan Domingo Marinangeli

Hinojo (0): Ferreyra, Beratz, Amado, Galbarino, Baca, Montoya, Colman, Zalazar, Hammerschmidt (Inocencia), Gorosito, Alveira (Eyarch). DT- Ignacio Zalazar

Amonestados: Amado, Galbarino, Baca, Alveira y Galmez en Hinojo

Expulsados: Hammerschmidt en Hinojo

Goles: Molina y Devia en Sierra Chica