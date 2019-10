"Helios Eseverri fue un hombre valioso y podemos hacer lo que hicimos, con Aguilera"

Este lunes, en la previa al masivo acto del club Pueblo Nuevo, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dio inicio a la conferencia de prensa acompañado por el candidato a diputado nacional Sergio Massa y al candidato a Intendente Federico Aguilera.

Mientras se desarrollaba la conferencia, el club Pueblo Nuevo se mostró colmado de gente que lo aguardaba desde varias horas antes. Durante la conferencia se tocaron números temas, entre ellos la situación económica del país, uno de los temas de mayor debate e incertidumbre y al respecto dijo que “la Argentina quedará en una situación de mucha debilidad, básicamente porque Macri ha sido muy irresponsable, no sólo en el manejo de los fondos sino en el manejo de los últimos meses, después de las elecciones primarias”.

Más allá de la crítica, señaló que hay que recuperarse rápido “encendiendo la economía” que “básicamente se logra volviendo a tener consumo. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando cae el consumo, el efecto inmediato es la caída de la producción, se genera desempleo y así termina creando la gran cantidad de pobres, 4 millones, que creó Macri en este tiempo”.

“Cuando hablo de generar una mesa de consensos, lo que estoy planteando es crear una mesa donde acuerden los que producen y los que trabajan, los sindicatos y también el Estado. Podemos armar un plan para volver a mejorar el consumo. Hay que corregir salarios, que quedaron muy dañados en los años de Macri” agregó.

Denunció que en estos 4 años hubo una pérdida salarial cercana al 20% y “para que se den una idea de la dimensión del daño, en los años de Néstor y Cristina, en 12 años, la Argentina mejoró en términos reales de los salarias en un 19%”.

También se refirió a la situación de los jubilados: “Cuando uno dice que los jubilados dejen de pagar los medicamentos, es también es dejar dinero en el bolsillo de los jubilados que se destinan para otro fin. Es muy triste, es un caso muy particular el de los jubilados, los salarios son muy bajos, y ahora tienen que cargar con montos que antes no cargaban: desde las tarifas, hasta los medicamentos. Es la Argentina que deja Macri. Lo que estoy seguro es que hay un buen consenso social, que harán posible que podamos concretar”.

Con respecto a la tarifa, Fernández fue contundente y señaló que “tienen que dejar de estar dolarizadas, porque es la única economía en Argentina que está dolarizada y eso me preocupa mucho, no sólo nosotros los que usamos la energía en nuestras casas, que no somos pocos, sino también por lo que producen”.

Y volvió a cargar contra Macri, una constante en su oratoria: “la primera decisión que tomaré para ayudar a las pymes será parar con la dolarización de las tarifas. Ya los empresarios de Macri ganaron demasiada plata con esas tarifas, necesitamos hacer que esas tarifas le dejen ganar a los argentinos, a los que invierten, producen a los que trabajan”.

De cara a la situación del dólar, Fernández pidió que “ojalá que Macri no se enoje” dado que “como ya dijo, nos puede hacer mucho daño. Eso hemos corroborado que en eso no había mentido. Porque después de las PASO se enojó, liberó al Banco Central de no intervenir en el mercado y llevó la corrida que hubo”.

“Lo que quisiera es que no se vuelva a enojar. Porque capaz el resultado del domingo no le guste, pero lo ideal sería que no se enoje. Y que no haga más daño, con eso nos alcanza”.

Y, pensando en lo que viene, “espero que a partir del lunes nos olvidemos de todas nuestras discordias, nuestros enfrentamientos, y empecemos a resolver los problemas que tenemos, que son muchos, y además sabiendo que hay un conjunto de argentinos que está sufriendo mucho, mucho. Porque los que están en situación de pobreza, los que están en situación de indigencia, la verdad no pueden esperar, necesitan ya soluciones”.

Y eso les tenemos que asegurar para que el domingo sea la elección, recuperemos la paz social que siempre debemos tener y codo a codo hacer lo posible para que Argentina se ponga de pie.

En este sentido, sutilmente dijo que la ciudad estará mejor si acompañan a Aguilera: “Las intendencias son muy importantes, a veces sé que los localismos hacen sentir a algunos que no necesitan al resto, que uno puede salvarse solo. Pero la verdad es que no es una buena lógica”.

“No es lo mismo haber acompañado a Macri todos estos años. No es casual que estemos acá acompañando a Federico, nosotros tenemos un candidato. Y le pedimos a la gente Olavarría que lo acompañen. Porque con él estamos seguros que podemos hacer ese país, con otro proyecto, porque los otros acompañaron a Macri todo este tiempo”.

De hecho, resaltó la importancia de Olavarría y las obras provinciales: “Argentina está muy concentrada en el centro del país, en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores y se olvidan mucho del interior del país. Ustedes están en ese interior de Buenos Aires”.

“Acá tienen ustedes una cementera que cierra plantas, y si la obra pública funcionara como dice Macri, por qué está pasando esto que está pasando acá. Lo que dice Macri no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que poner en marcha un plan de obras públicas, cuando recién hablaba de un plan de viviendas sociales, estaba hablando también de un plan de obra pública que lo que va a permitir no solo es generar vivienda y asentarla en Olavarría sino poner en marcha la economía, porque la vivienda es un gran motorizador de la economía, por el cemento, por el vidrio, por la madera, por los cerámicos”.

En este sentido, y basado en una consulta acerca de políticas de Estado en caso de ser presidente y ante un contexto de crisis, señaló que una de ellas será la Seguridad, que “deje de ser la decisión de un presidente, un ministro/a y pase a ser un problema de Estado”. Añadió en este sentido que “por eso planteo el diálogo de un Consejo Nacional de Seguridad y que no sólo lo controle el presidente, sino también el parlamento. Quienes más padecen la inseguridad son los sectores más humildes. He propuesto cambiar la lógica de la política de la imposición por la política del consenso".

Hubo un curioso momento y fue cuando valoró la gestión de Helios Eseverri, al catalogar que “él fue un hombre valioso y yo sé que podemos hacer lo que hicimos en aquel momento con Federico Aguilera, que espero que sea pronto el intendente de Olavarría. Todos valoramos aquella gestión de Eseverri padre y esto es un modelo nuestro, no de otros, y creo que lo podemos hacer mejor nosotros que otros, aquí estoy parado porque estoy convencido que es un nuevo dirigente que se suma a la política, que Olavarría tiene la posibilidad de ponerlo en el centro de la escena bonaerense y que tiene mucho para dar y si llega a ganar lo vamos a hacer trabajar mucho ustedes y nosotros". Basado en ese análisis, dijo que Aguilera “lo veo muy bien, es muy joven pero con mucha experiencia tiene años de concejal, muchos años de militancia, un hombre muy comprometido con esta comunidad, una renovación".