Macri y el "Sí se Puede" en Olavarría: “Quiero decirles que el gato aguanta”

El presidente Mauricio Macri encabezó este sábado en Olavarría una nueva Marcha del “Si se puede”. “Los miro y veo el corazón de la Argentina” sostuvo ante un gran número de olavarrienses y simpatizantes de localidades de la zona. “Acá no hay choripán” advirtió. Además dejó un mensaje a los olavarrienses: “Es la quinta vez como presidente que los visito. Nunca antes un presidente estuvo tanto en Olavarría y es porque los amo, porque creo en ustedes” indicó.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue el principal orador de la marcha #SiSePuede en Olavarría, una de las marchas impulsadas por Juntos por el Cambio con la finalidad de revertir el resultado electoral de las Primarias en las elecciones generales de octubre.

En el escenario estuvo acompañado por la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien también fue una de las oradoras, la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, el intendente Ezequiel Galli y el candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo.

Ante un buen número de olavarrienses y simpatizantes de localidades de la zona, el presidente sostuvo: “Ustedes han sido protagonistas de las miles de obras que hemos terminado en estos años en todo el país. Es la quinta vez como presidente que los visito. Nunca antes un presidente estuvo tanto en Olavarría y es porque los amo, porque creo en ustedes”.

Cómo no voy a creer, si lo miro y veo el corazón de la Argentina, veo la fuerza, veo el poder de este país arengó

Además dejó una de las frases que más llamaron la atención: “Ustedes son el verdadero poder de este país y quiero decirles que el gato aguanta”.

Macri consideró que el acompañamiento “significa mucho. Significa que estamos acá porque queremos defender nuestras convicciones, y además acá no hay choripán. Pero cuando terminemos algunos seguro nos vamos a ir a comer un buen choripán, porque es de las cosas más lindas que tenemos en nuestro querido país” bromeó.

“Hoy estamos acá para defender las cosas en las que creemos y yo tengo que agradecerles porque realmente ese 24 de agosto ustedes salieron a la calle espontáneamente en todo el país a decir 'fuerza Presidente, no está solo'. Hoy les vine a decir que ustedes no están solos, ustedes no están solos. Miren, miren a su alrededor todos los que somos y cada día somos más, porque creemos que realmente hay un país mejor para todos. Porque creemos que sí, se puede” sostuvo.

Luego reiteró uno de los ejes del discurso en las últimas semanas: el impacto de la economía sobre la clase media: “En todo este proceso, en estos últimos meses, ha caído sobre ustedes, la clase media, y sé, lo escuché, lo comprendí, sé lo que ha sido el fin de mes, el agobio, la angustia, que en muchos casos se transformó en bronca. Pero quiero decirles que en muchos casos, ya empezamos a poner foco en el alivio, y además todo el esfuerzo que ustedes hicieron no fue en vano, hoy estamos parados sobre bases más sólidas que nos van a permitir crecer. Lo que viene es crecimiento, es generación de empleo, trabajo, trabajo que es lo que todos queremos para salir adelante: un país fundado en la cultura del trabajo”.

Todo esto que les digo se basa en hechos concretos y visibles que ya hemos logrado, desde acá, en Olavarría con la repavimentación de la ruta 226, que les trae tranquilidad y seguridad a todos ustedes para que no sean las rutas una trampa mortal

Por último se centró en los valores en torno a la familia: “Nos hemos ocupado de los más importante que tenemos en este país, lo más lindo, lo que Dios nos dio que es la familia. Y para cuidar a la familia sabíamos que teníamos un enemigo y salimos a darle batalla con coraje, juntos, en este caso la Provincia y la Nación, que es el narcotráfico. Y hoy el narcotráfico está en retroceso, lo estamos echando de nuestro país. Porque sabemos que no hay moral que justifique vender droga que mata a nuestros hijos”.