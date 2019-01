El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Stuppia, dialogó con Infoeme acerca del conflicto que tiene paralizadas las atenciones extra hospitalarias en los centros asistenciales de las localidades. Advirtió que en caso de no tener respuestas realizarán una asamblea en la guardia del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

Stuppia: “Los derechos no se negocian en paritarias”

En las últimas horas trabajadores de la salud en centros asistenciales de las localidades iniciaron una medida de fuerza exigiendo el pago de un adicional por tareas extra hospitalarias, una suma que sí se les abona a sus colegas que se desempeñan en nuestra ciudad.

Al respecto se proclamó el secretario general del Sindicato de Municipales, José Stuppia, quien afirmó que ese pago se trata de “un derecho”.

Es por esa misma situación, según continuó, que se negó a que ese adicional se trate en las próximas paritarias. “En paritarias son negociaciones, y los derechos no se negocian”, enfatizó.

Stuppia puso el acento en cómo ese pago se traduce en un reconocimiento a la labor de los trabajadores de la salud y la responsabilidad que adoptan cada vez que abordan una ambulancia y van a cubrir una emergencia. “Es irrisorio con respecto a la responsabilidad que toman cuando salen a la vía pública”, añadió.

“Es doloroso, porque hacen a la gestión del municipio y no son reconocidos, y otros son discriminados, porque a algunos se les paga y otro no”, continuó.

Por último, puso como plazo 48 horas y en caso de no tener respuestas favorables el reclamo se trasladará a la guardia del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, donde se llevará adelante una asamblea. “Llega un punto que no podes bancar que la política no reconozca el recurso humano”, concluyó.