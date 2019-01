Olavarría marchó en contra de los femicidios

Una importante convocatoria se concretó en el Paseo Jesús Mendía alrededor de las 18:30. Cientos de mujeres se convocaron tras el femicidio de Agustina Imvinkelried, la adolescente que fue asesinada el pasado lunes en la localidad de Esperanza. Fue por Agustina y por todas las mujeres asesinadas en nuestro país.

Las cifras que se conocieron respecto a la violencia extrema hacia las mujeres, estremecen. Once femicidios ocurrieron en Argentina en lo que va del año. Una mujer es asesinada por un hombre cada 40 horas.

Infoeme dialogó con algunas de las mujeres que se movilizaron este viernes en nuestra ciudad. “No sabemos qué tan fuerte tenemos que seguir gritando para que nos escuchen. Todos los días siguen muriendo mujeres y nadie hace nada para ayudarnos”, contó una joven con un cartel en el que se podía leer: “Paren de matarnos”.

“Solamente nosotras ponemos el cuerpo y nuestras voces, nuestro grito”, afirmó mientras que su amiga de 15 años contó que: “tenemos miedo, a cualquiera de nosotras nos puede pasar”.

“No importa la edad ni el momento. Hoy por ejemplo salí de trabajar a las 16 y llegue a casa a las 17. Mi mamá estaba enloquecida, preocupada porque había llegado más tarde. Tengo 21 años, es de día y ese miedo está constantemente”, contó otra joven.

“Yo apoyo siempre. Nos mueve el último femicidio y todos los demás. Siempre estuve apoyando y siempre voy a estar”, señaló otra mujer. Fue a la marcha con amigas y resaltó el hecho de que “los casos que hacen repercusión son unos pocos, los que los medios eligen mostrar. Pero detrás de esos hay un montón de casos, mujeres pobres, casos que quedan invisibilizados”, dijo otra mujer.

Respecto al accionar de la justicia en estos casos hubo un discurso unificado: “falta una perspectiva de género acorde a lo que el pueblo está pidiendo”, manifestó.

“La justicia no actúa antes, capaz que los tipos tienen un montón de denuncias y no pasa nada o se la cuestiona a la mujer. La justicia no nos ofrece un amparo para sentirnos en la seguridad de ir y denunciar. El proceso es lento”, agregó otra joven.

La marcha tuvo una alta convocatoria y se pudieron ver carteles con distintos reclamos, muchos de ellos con el pedido de “Justicia por Natalia Bustos”. La manifestación realizó su tradicional paso por el Juzgado de Familia y la Comisaría de la Mujer para luego volver al punto de inicio en el Paseo Jesús Mendía.