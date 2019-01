Empieza el Torneo Nocturno de la Superliga

Durante el transcurso del fin de semana dará comienzo el primer torneo del 2019 para la Superliga.



Este viernes comenzará el Torneo Nocturno con la participación de 16 equipos divididos en dos zonas.



La Zona 1 estará compuesta por: Riff, Villa Floresta, Lanús, Huracán, Liverpool, Dortmund, Chacarita y La Academia; mientras que la Zona 2 la integrarán: Betis, Sarmiento, Palermo, Luján, CEF Nº44, Lyon, La Nueva Villa y Barrio Independencia.



La actividad comenzará desde las 20:00 de este viernes con el enfrentamiento entre Lyon vs Palermo.



El cronograma se completará con:



Viernes:

20:00 hs.: Lyon vs Palermo

21:15 hs.: Sarmiento vs La Nueva Villa

22:30 hs.: Liverpool vs Lanús



Sábado:

20:00 hs.: Betis vs Barrio Independencia

21:15 hs.: Floresta vs Dortmund

22:30 hs.: Chacarita vs Riff



Domingo:

20:00 hs.: Luján vs Cef Nº44

21:15 hs.: Huracán vs La Academia