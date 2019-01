Con varios reclamos, los panaderos se declararon “en emergencia”

En medio de una crisis que lleva varios meses –e incluso manifestaciones en nuestra ciudad por el precio del pan- el sector de los panaderos se declararon “en emergencia” tras reiterar el reclamo por las elevadas tarifas y la caída del consumo.

Fue la Federación Argentina de Industrias de Pan (Faipa) que señaló que por no poder afrontar el pago de los servicios de luz, gas y agua, por la agobiante presión tributaria, y la dolarización de las materias primas, cientos de comercios cerraron en todo el país.

Martín Petrocelli, vicepresidente de la entidad, dejó en claro que “el sector no da más y el Gobierno no nos da ninguna respuesta. Desde el Gobierno no nos atienden porque creen que es más fácil ir al silencio. La situación está difícil pero nosotros estamos unidos".

El relevamiento que realizó la Federación arrojó que son alrededor de 800 las panaderías que cerraron en el último tiempo, y más de 200 en territorio bonaerense.

"Nos declaramos en emergencia para llamar la atención de las autoridades", dijo uno de los integrantes de la Federación Panaderil bonaerense, Emilio Majori, y sumó a la cadena de responsabilidades a los locales informales y que no pagan impuestos. "Hoy yo no puedo vender el pan a menos de $70 y hay lugares que lo venden a $35 porque están colgados de la luz y no tienen controles", agregó.

En el mismo relevamiento de datos, desde Faipa informaron que las ventas han bajado en el país entre el 30% y el 35%, dependiendo de la provincia. "A la gente no le alcanza el dinero. Dependemos del cliente que va todos los días y nos ayuda a que sigamos trabajando, y es muy difícil", señaló el titular de la Faipa, Miguel Di Betta.

“Si dentro de treinta días no recibimos una respuesta del Gobierno, la industria tendrá otra acción que será cesar el pago impositivo y salvaguardar la fuente laboral” amenazaron al finalizar.