Conflicto en Cerro Negro: conferencia de prensa en la obra social ceramista

Este martes desde las 19 se desarrollará una conferencia de prensa en la sede de la obra social de ceramistas, ubicada sobre Vicente López 3063.

Al respecto Infoeme dialogó con Miguel Vales quien, si bien prefirió no arrojar mayores precisiones y anticipar que todo será vertido en la conferencia de prensa, expuso que en Cerro Negro “para nosotros sigue habiendo despidos”.

“Yo fui uno, se me ha despedido. La conferencia de prensa va a rondar sobre esto, hacer saber a la sociedad de lo complicado de la situación”, añadió.

Vale recordar que días atrás concluyó una extensa negociación entre Soeco y la firma Cerro Negro, todo tras la intervención del Ministerio de Trabajo.

“Queremos anticiparnos para que no vuelva a ocurrir, cuidar al trabajador para que no siga pasando, que no queden desprotegidos”, concluyó.