Desdoblamiento de elecciones: la Bicameral se reúne en Azul

El próximo jueves 17 de enero se concretará la segunda reunión de la comisión bicameral que analizará la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales o municipales de las nacionales.

Se llevará a cabo en el Museo López Claro de la ciudad de Azul a partir de las 12:30.

Este órgano fue creado en la Legislatura producto de una negociación por el Presupuesto provincial 2019: allí, Sergio Massa pidió desdoblar las elecciones “a cambio” de apoyar al endeudamiento y los aumentos impositivos.

Dieciséis legisladores bonaerenses ya se reunieron en Mar del Plata para integrar, formalmente, la comisión bicameral que abordará la “factibilidad” de desdoblar las elecciones.

El senador Dalton Jáuregui en diálogo con Infoeme precisó que los cuatro temas que quedaron son “en primera instancia la reunión que se va a llevar adelante el próximo 17 de enero respecto al desdoblamiento municipal. Cada espacio va a tener dos intendentes y dos académicos para hablar de la factibilidad de desdoblar o no las elecciones municipales, siempre y cuando mirando los proyectos que están” sostuvo.

“En segunda medida vamos a hablar del adelantamiento de las elecciones provinciales. Eso obviamente va a traer el tercer tema que son las PASO, si hay o no que modificar la ley PASO. No nos compete a nosotros discutir respecto al desdoblamiento provincial pero si nos trae orgánicamente que si está avanzar con ley PASO” continuó el ex Jefe de Gabinete de Olavarría.