Dalton Jáuregui: “Más allá de lo técnico, hay una discusión política”

Dieciséis legisladores bonaerenses se reunieron este jueves en Mar del Plata para integrar, formalmente, la comisión bicameral que abordará la “factibilidad” de desdoblar las elecciones.

En diálogo con Infoeme, uno de sus integrantes, el olavarriense Dalton Jáuregui indicó que se trató de “una reunión constitutiva” donde “coincidimos todos los actores que estábamos en lo importante que estemos en enero discutiendo algo que le compete y preocupa a todos los bonaerenses”.

Precisó que los cuatro temas que quedaron son “en primera instancia la reunión que se va a llevar adelante el próximo 17 de enero, en principio en Azul, respecto al desdoblamiento municipal. Cada espacio va a tener dos intendentes y dos académicos para hablar de la factibilidad de desdoblar o no las elecciones municipales, siempre y cuando mirando los proyectos que están” sostuvo.

“En segunda medida vamos a hablar del adelantamiento de las elecciones provinciales. Eso obviamente va a traer el tercer tema que son las PASO, si hay o no que modificar la ley PASO. No nos compete a nosotros discutir respecto al desdoblamiento provincial pero si nos trae orgánicamente que si está avanzar con ley PASO” continuó el ex Jefe de Gabinete de Olavarría.

Agregó que Unidad Ciudadana “quería plantear el financiamiento de los partidos políticos” y dijo que desde Cambiemos “estamos convencidos de que se está dando esa discusión a nivel nacional en el Congreso que creo que en febrero se daría el debate con lo cual tampoco lo pusimos en la orden del día”.

Además indicó que se mencionó “alguna otra cuestión sobre la ley de paridad y la proporcionalidad de los cargos de acuerdo las secciones dentro de lo cual entraba Olavarría. Esto es que vos por ahí sacaste el 33% no hiciste el piso y la otra fuerza que si lo hizo se llevó los 3 senadores. Eso es un planteo también de traerlo a relación pero no prosperó”.

“Son esos tres temas y el cuarto es la PASO, pero no hay proyecto. Si lo hubiera, si se presentara, lo vamos a analizar. La verdad que la comisión en el ámbito de actuación son los proyectos que tomaron estado parlamentario a la fecha y los que eventualmente ingresen, que tengan que ver con alguna cuestión del régimen electoral de la Provincia” sostuvo Dalton Jáuregui.

Sobre el tono de la reunión destacó que “no hubo mayor rispidez” y que “cada uno planteó su punto de vista a la factibilidad o no. Se anticipó un tema constitucional, sobre todo con quienes no estamos de acuerdo con el desdoblamiento provincial, pero se pondrá en debate: vendrá un académico de cada espacio, e intendentes que puedan dar su parecer en estas cuestiones”, afirmó.

Consultado sobre las estrategias políticas de cada espacios consideró: “Siempre está, somos todos actores políticos. Más allá de una discusión técnica legislativa, hay una discusión política de fondo. Recordá que el objetivo de esa factibilidad del desdoblamiento municipal llevará a varios temas. Es sano el debate. Que en enero estemos reuniéndonos para discutir cuestiones centrales que nunca se dieron es muy importante. Y otra cuestión importante: es no vinculante. Abre el juego para que todos podamos opinar libremente y con madurez respecto a estos temas. Si era vinculante seguro había más rapidez. Terminada la evaluación de estos temas emitimos uno o dos dictámenes y el gobierno decidirá. Pero se va a respetar la voluntad de cada espacio”, concluyó.