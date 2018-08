D'Amico: “Uocra no tiene nada que ver con este hecho”

Lo dijo el secretario general de la UOCRA Olavarría, Roberto D'Amico, respecto a la situación de Luis Conrado, secretario de Finanzas del sindicato, apresado días atrás con una importante suma de dinero y un sobre a nombre del gremio. “Lo del sobre nada que ver. No sé de donde salió. No es un sobre del gremio, que tiene membrete, todo” sostuvo.

El secretario general de la UOCRA Olavarría, Roberto D'Amico, despegó a la organización sindical del polémico hecho en el que fue apresado Luis Conrado - secretario de Finanzas- quien tenía en su poder una importante suma de dinero y un sobre a nombre del gremio de la construcción.

En diálogo con Infoeme, el gremialista advirtió: “No he podido hablar con él- por Conrado- más que el abogado no es el nuestro. Es algo muy particular lo que le pasó. Una infracción por tirar basura. Uocra no tiene nada que ver con este hecho” aseguró.

Respecto al sobre hallado en el camión con la inscripción “UOCRA agosto de 2018, $5000” D'Amico manifestó: “Lo del sobre nada que ver. No sé de donde salió. No es un sobre del gremio que tiene membrete, todo. Es un hecho muy particular de Conrado” dijo.

No es algo que nos incumbe como gremio.

Finalmente reiteró que esperarán a que se resuelva la situación procesal del acusado y añadió: “si vemos que el gremio se fe afectado en algo se tomarán las acciones correspondientes”.