Con fuertes acusaciones, hubo una manifestación a favor de Martín Marcelli

La convocatoria se realizó en el Paseo Jesús Mendía este viernes. El propio abogado Martín Marcelli pidió el respaldo y convocó a quienes deseen sumarse. Es más, en la previa de la jornada se anunció la disponibilidad de micros en distintos barrios de la ciudad y de Sierra Chica para llegar a la movilización, algo que sucedió, pero con muy poca gente dado que hubo problemas de logística.

Con el acompañamiento de ciudadanos y dirigentes entre los que se destacaba el secretario general de los trabajadores municipales, José Stuppia, el único orador fue el propio Marcelli, que hizo un balance de su situación y respondió al pedido de Jury de la fiscal María Paula Serrano.

“Hace unos días que publicité esto en las redes sociales y hubo cientos de mensajes agradeciendo cosas que había hecho y que ni recuerdo. Me conmueve verlos y recordarlos. Esto da cuenta del vínculo afectivo que valoro de mi trabajo. No tendría sentido sino. Esa era la diferencia en mi modo de ver el mundo y lo que hacen los demás” comenzó.

Y dejó en claro que “soy objeto de una persecución y una discriminación”.

Tras la denuncia presentada por la fiscal Serrano, que acusa a Marcelli de “encubrimiento agravado” por ayudar a mantenerse prófugo a Agustín Casado mientras ocupaba su cargo en la Defensoría Oficial, el propio acusado respondió que “lo único que sé es que Agustín es un chico que conozco, que quiero y aprecio muchísimo y es lo único que puedo decir porque no conozco nada de la causa. La intención de la fiscal de presentar eso hoy está clara la mala fe y que no es objetiva en lo que hace”.

“No sé cómo nadie lo ve en el poder judicial, son todos ciegos” insistió y también recalcó que “Agustín es un amigo íntimo. Es común que los amigos en las buenas todos, en las malas lo negamos. Yo no lo voy a negar”.

“Me quieren hacer un jurado de enjuiciamiento, algo bastante loco porque presenté mi renuncia hace más de 3 meses. Está a consideración de la gobernadora” y volvió al tema principal de la convocatoria.

En este punto, analizó otras situaciones de jueces (como Piombo y Melazo, sumado a un fiscal de La Plata que no nombró) que ante situaciones graves en su contra, les aceptaron la renuncia. “A mí no me la quieren aceptar. Si no me están discriminando no sé qué pasa acá”.

La verdad que me imputaron un delito que no fueron ni capaces de caratular.

Y continuó: “La renuncia no me permite trabajar, al mismo tiempo que tampoco me pagan el sueldo como defensor” y repasó fuertes denuncias en contra de funcionarios policiales y funcionarios del gobierno de Galli.

“Se la agarran conmigo, y con los que menos tienen, así es fácil” ante el aplauso de los presentes. También mencionó al abogado Sergio Roldán por una presunta irregularidad en la venta de un inmueble.

“Yo nunca en mi vida quise hacer política, pero como viene la mano voy a tener que dedicarme. Si de abogado no puedo trabajar haré política. Hay mucha impunidad y corrupción, y yo la verdad que de eso no tengo nada, estoy muy tranquilo” finalizó.