Lucas Moyano: “La droga podría haber tenido un destino con impacto en la zona”

Tras participar del operativo “Bandera Blanca”, definido hasta el momento por los investigadores como el procedimiento “más importante de la historia en el Departamento Judicial de Azul”, - se secuestraron más de 370 kilos de cocaína con un valor de más de 12 millones de dólares en un campo de Las Flores-, el titular de la Ayudantía Fiscal en Abigeatos y Delitos Conexos de Olavarría, Dr. Lucas Moyano, habló con Infoeme y destacó una reciente ampliación de las competencias judiciales y policiales sobre narcotráfico en el ámbito rural, impulsada por la Fiscalía General .

“Todo esto parte de un criterio innovador que dio el Fiscal General - Marcelo Sobrino- con una manera ingeniosa de dar un combate al narcotráfico. El procedimiento tuvo base en una reunión que se realizó a mediados de junio en la que, con muy buen criterio, se ampliaron las competencias a Patrulla Rural y el Coordinador Jorge Ferrari dio instrucciones que permitieron este tipo de procedimientos” comenzó Moyano.

Luego analizó el resultado del operativo en Las Flores: “Estamos muy contentos. La droga podría haber tenido un destino con impacto en la zona. A este procedimiento llegamos gracias al contacto que estamos estableciendo con productores y gente del campo, tanto la Patrulla Rural como nosotros, donde nos alertan de determinadas circunstancias y podemos actuar” sostuvo el funcionario judicial.

En este sentido, agregó: “es un cargamento importante, tanto por lo económico como por la cantidad de sustancia. La cocaína es la más peligrosa del mercado por su poder adictivo y tiene un corto tiempo de duración el efecto por lo cual la gente necesita consumir más. Se encontró droga en su máxima pureza. Esa cocaína cuando llega al consumidor llega estirada, para hacerla rendir.La tiza generalmente tiene un porcentaje de sustancia que puede llegar al 40% y el resto son elementos de corte como talco o harina, que en su conjunto la hacen más nocivos" sostuvo.

No se necesitó mucha tecnología, la persecución se hizo en un tractor. Es ganas y compromiso.

Para Moyano “es un gran punto de partida y como se trabajó en Las Flores se va a trabajar en todo el Departamento. Creemos que es fundamental el contacto con la gente de donde nos nutrimos de información. En el caso del procedimiento, se pudo establecer que la gente que hacía el traslado una semana antes había ido a ver el terreno y eso llamó la atención” dijo.

Delitos sexuales: “en el campo casi no hay índices, pero no porque lo hechos no ocurren”

El titular de la Ayudantía Fiscal en Abigeatos y Delitos Conexos de Olavarría, Lucas Moyano, se refirió a otra de las novedades en el ámbito del Departamento Judicial: “También por iniciativa del Fiscal General y en un trabajo conjunto con mi colega de Azul, el Dr. Diego Trepicchio y con Jorge Ferrari- Coordinador Zonal del Comando de Prevención Rural –además del tema del narcotráfico hay otras situaciones como la violencia de género y los delitos contra la integridad sexual. Se ve estadísticamente que en el campo casi no hay índices, pero consideramos que no se debe a que los hechos no ocurren , sino porque la gente tiene una dificultad de acceso a la Justicia o no hemos podido darle alguna respuesta. Por eso la idea es no solo ampliar la competencia a la Patrulla Rural sino a la propia Ayudantía de investigación de Abigeatos y delitos conexos para intervenir al menos en la urgencia, asistiendo a la víctima, y luego dar intervención a la fiscalía especializada”.

Consejo de Seguridad

Finalmente, Lucas Moyano anticipó otra novedad respecto a la investigación de delitos rurales, resultado de la última reunión en el Consejo de Seguridad: “Ante un planteo de la Sociedad Rural por la demora en los cotejos de ADN en las causas que hemos hecho allanamiento y tomado muestras, el Municipio gratamente, por intermedio de Ernesto Cladera y Daniel Borra, ofreció la posibilidad de contemplar la opción de colaborar con los gastos que pueden insumir los laboratorios. Sería una mejora sustancial en la rapidez para tener los resultados y, en base eso, la Fiscalía podrá actuar en imputaciones si son compatibles. También se comprometieron a analizar la posibilidad de brindar a Patrulla Rural reactivos químicos para en caso de hallar droga hacer la detección de que sustancia es” concluyó el funcionario.