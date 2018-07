El Indio Solari hablará por primera vez en el año

Tras la publicación de su nuevo disco solista, el ex Redondos hablará en varios medios al mismo tiempo tras un silencio que lleva casi 365 días.

Carlos Alberto “Indio” Solari reaparecerá en público el próximo jueves desde las 22. Será en la primera entrevista que brindará el artista en este 2018, a casi un año de sus últimas expresiones públicas.

Apenas pasados unos días de la publicación de “El Ruiseñor, el Amor y la Muerte” su quinto disco como solista junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se centrará, en primera instancia, en este nuevo material de estudio, que se presenta como una suerte de homenaje a las personas que marcaron su vida.

Hablará en simultáneo en Somos Radio AM530, FMLaPatriada, Garganta Poderosa y Redonditos de Abajo.

Sus últimas declaraciones fueron en agosto del 2017, y enfatizó puntualmente en lo sucedido meses atrás en nuestra ciudad, con el fatídico recital en La Colmena: “Son unos canallas y resentidos". "Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo el ex cantante de los Redondos.