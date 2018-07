Pymes: “Estamos en un contexto de crisis que es grave”

En una conferencia de prensa con muchas presencias políticas locales y de la Sección, el Concejo Deliberante fue lugar de exposiciones y preocupación por la situación de las pymes bonaerenses.

Con énfasis en lo local, el diputado provincial César Valicenti señaló que “estamos en un marco de apertura de importaciones definida por el gobierno nacional, de aumento de tarifas de servicios que afrontan las pymes y de caída constante de consumo” que fue pie para presentar su proyecto, algo que adelantó Infoeme.

Leonardo Bilanski, titular de la entidad Empresarios para el Desarrollo Argentino, comenzó su exposición al señalar que intentan avanzar con esta propuesta desde hace un año, y brindó detalles de datos relevados trimestralmente con 300 empresarios titulares de pymes de entre 5 y 500 trabajadores.

“Cerrando la encuesta del segundo trimestre, estamos preocupados. Con la tristeza y el dolor de decir que en el primer trimestre había 5 de cada 10 pymes en situación de vulnerabilidad económica, hoy son 6 de cada 10”. Explicó que esto es porque “están sufriendo un efecto tenaza con el aumento de los costos, las tarifas, caída de las ventas, apertura de las importaciones, imposibilidad de acceder a créditos de tasas usurarias de bancos públicos, privados, cooperativas”.

A su vez, el “64% de las pymes está al 50% de su capacidad industrial utilizada”. Y fue contundente al afirmar que “no van a tener otra salida para poder afrontar mes a mes su actividad sino despiden trabajadores. Han hecho todas las cuentas posibles y no queda otra. El último lugar donde recorta es el trabajo”.

“Estamos ante una recesión que será brutal y que a diferencia del 2016 que hubo recesión y las pymes lograron mantener su plantilla laboral con capacidad propia, en estos 30 meses se les agotó el capital propio. No les queda otra salida que despedir” reiteró.

Incluso, “despedir para un pequeño y mediano empresario es el peor de los mundos” dado que “el trabajador de mi empresa es el cliente de la empresa de al lado. El trabajador metalúrgico es de la carnicería, el de la carnicería el del zapatero, que compra una remera en el comercio local. Si uno ve estas realidades en los distritos bonaerenses se encuentra con que el comercio está mal. La pequeña industria está cerrando y los pequeños rurales la están pasando mal”.

Bilanski continuó con datos: “se perdieron 80 mil empleos en 30 meses de gestión. El problema es que para compensar un trabajador industrial, bien calificado, remunerado, y está registrado, necesitas 4 empleados monotributistas. Hoy ni siquiera estamos compensando con empleados de baja calidad a los trabajadores industriales que se despidieron”.

Finalmente, hizo referencia a la propuesta realizada por el intendente Galli: “como otros intendentes de su fuerza política, impulsaron proyectos para bajar tasas municipales a comercios. El intendente lo puede decretar, no tiene que impulsar proyectos. No hay que hacer marketing, los hechos tienen que hablar. Estamos en un contexto de crisis que es grave. No hay margen para perder el tiempo. Cada día que pasa son más trabajadores de Olavarría que quedan en la calle” finalizó.