Unicen: “la situación es mala, esperando qué pasa en 2019”

El rector de la universidad del centro, Roberto Tassara, se manifestó sumamente preocupado por el contexto económico y el futuro del funcionamiento académico. El reclamo a Jefatura de Gabinete. “El empleo no se toca” dijo.

Tras rumores de no apertura de universidades, no regreso de las clases por paros docentes, y un escenario de plena incertidumbre, el rector de la Unicen Roberto Tassara dialogó con Infoeme y planteó el estado de situación de la universidad, que tiene tres sedes locales: Sociales, Ingeniería y Salud.

La situación “no difiere mucho del conjunto de las 52 universidades públicas del país, los problemas son complicados pero no siempre iguales”.

En el caso puntual de la Unicen, “lo que ocurre es que tenemos para este año un déficit programado importante, que rondará entre los 20 y 25 millones de pesos”. Sin embargo, admitió que “cubriremos con ahorros que teníamos, reservas, de recursos propios, que hemos venido acumulando previendo tiempos como este, aunque generalmente esos recursos pueden ser a gastos por única vez de importancia, como pueden ser refacciones, compra de equipos, bibliografía, etc”.

La gran preocupación, en tanto, es “qué va a pasar en el 2019. Porque las metas establecidas en la carta de intención del FMI son tremendas. No sé cómo se piensan lograr, pero es muy difícil que no nos toque al sistema universitario algo que se supone que se va a ajustar”.

Y fue contundente: “la situación es mala, esperando qué pasa en 2019”.

En la búsqueda de razones de esta crisis, Tassara explicó que son dos “cambios de reglas de juego presupuestarias que tuvieron consecuencias importantes”.

La primera “es el incumplimiento de la Jefatura de Gabinete. Desde hace muchos años paga la denominada ‘Planilla B’. Está destinada a compensar otros gastos de funcionamiento que no contemplen el presupuesto general de la ‘Planilla A’ que no tiene pautas de inflación.





Esto “dejó de pasar”. Si bien se pagó una parte en 2017, en 2018 no se van a pagar: “Son 85 millones de incumplimiento” dijo el contador Tassara.

“Para funcionamiento tenemos en valores nominales prácticamente el mismo crédito presupuestario que teníamos en 2016. Ahora este año hubo un impacto demoledor en las tarifas de servicios públicos que consecuentemente en los contratos de limpieza, vigilancia, corte de pasto, etc”.

“Vemos con una enorme incertidumbre el 2019” señaló, aunque dejó en claro que habrá tres cuestiones “innegociables”: la primera es “el empleo, no vamos a achicar en función de suponer que tenemos personal de más. Que además en el trabajo que hacemos con el Ministerio de Modernización queda claro que no lo tenemos. Hay contratos, demás, quiero que se queden tranquilos. Eso no será afectado”. La segunda será “mantener el grado con la mayor calidad como hacemos siempre” y finalmente las “acciones de inclusión se van a mantener. Fíjese que el comedor universitario, han incrementado este año respecto del año pasado un 30% los platos y los comensales en los comedores. En función de la situación general que tienen los estudiantes fuera de la universidades” finalizó el rector.