Ezequiel Galli: “tenemos esperanza de que vamos a salir adelante y esto va a mejorar”

Alexis Grierson

@alexisdechillar

A tan solo un día de finalizar el 2018, los balances en redes sociales, en charlas al borde de la pileta, o en la calle son moneda corriente. Si les fue bien, les fue mal, es algo habitual que nos encuentra en cada cierre de año. Mismo caso para el intendente municipal Ezequiel Galli, que tras su tercer año de gestión, realizó un balance a solas con Infoeme.

Un balance particular: el año que viene será el último de, según sus propias palabras, “la primera gestión”. Sostiene sin dudar que le quedan 5 años en el gobierno municipal y ya trabaja en la búsqueda de la reelección. Analiza el mapa local, del desdoblamiento de las elecciones y, claro, de la polarización. No hay dudas: para Galli, será un mano a mano en Nación, en Provincia, y en la ciudad. El kirchnerismo, el rival de Cambiemos.

-La pregunta de rigor, quizás. ¿Cómo fue su 2018? Hubo vaivenes, con buenos momentos pero otros complicados, en lo económico sobretodo…

-La verdad que cuando uno hace el balance, en este caso se debe hacer por separado. Si hago un balance desde lo personal, como Intendente y pensando en la gestión de Olavarría, es súper positivo. Terminamos bien el año, con el Municipio entre los 10 más transparentes del país, con un reconocimiento del gobierno nacional por gestión, transparencia y modernización. Pagamos aguinaldo y bono el 20 de diciembre para que los empleados puedan pasar la Navidad con plata en el bolsillo, pagamos sueldos el 28 de diciembre respetando la paritaria. Hicimos obras, avanzamos en la gestión, con cloacas, en muchas cuestiones. Y demostrar que en los años no electorales también se hacen cosas. Desde lo macroeconómico estamos expectantes, acompañando y tratando de poner el hombro, estando cerca de los vecinos que no la están pasando bien. Nuestra premisa siempre fue esa: estar cerca de la gente y acompañar más aún en los peores momentos. En ese sentido no fue un año bueno, para el país, para el comercio, las pymes, sabemos la situación delicada que se atraviesa. Pero tenemos esperanza que vamos a salir adelante y esto va a mejorar.

-¿Cómo ha sido gestionar en este contexto? Imagino que se han tenido que sentar a recalcular y evaluar cuestiones. ¿Cómo es el día a día de un año signado por la economía?

-Nos agarró con el equipo muy firme, aceitado, afianzado. Reuniones de gabinete permanentes, para abordar cada una de las temáticas que requirieron que el equipo se lo ponga al hombre. Nos demostramos internamente que ante cualquiera de las situaciones que nos tocó vivir pudimos salir adelante, espalda con espalda y eso creo que se notó en la gestión. Fue importante para el equipo. Y da tranquilidad, nos agarra bien para encarar el último año de la primera gestión que será aparte electoral y tiene doble desafío.

-En lo político también ha sido importante: vino Macri, vino Vidal, ministros, todos manifestando “acompañamiento” desde lo discursivo, ¿cómo lo tomó usted?

-Cada una de las visitas que tuvimos, arrancando por el Foro de Intendentes en la ciudad con muchos intendentes (creo que fue el más convocante desde su creación), con la llegada de Guillermo Dietrich, realmente nos puso en un doble desafío: tenemos mucho para crecer. Uno se siente acompañado, que lo que hace en Olavarría, en los barrios, es valorado, con una buena impresión. Y que la gobernadora y el presidente elijan venir a Olavarría tiene algo muy especial. Es un gran placer.

-¿Cómo vio el año político de Olavarría? El año que viene serán las elecciones: usted rápidamente manifestó que tiene intenciones de ser reelegido, pero ¿cómo analiza el mapa general?

-Lo veo muy similar a lo que pasa a nivel nacional: todavía en Provincia no hay candidatos para polarizar la elección con María Eugenia, no se vislumbra. Sí está claro que será el candidato de Unidad Ciudadana, que acompañe a Cristina en la presidencia. En la ciudad está muy polarizado, está claro que se va a dirimir entre dos espacios políticos. La ancha avenida del medio se hizo muy finita y prácticamente es un callejón que no tiene salida.

-¿Qué cree del desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales? Hay muchas charlas y la posibilidad pareciera ser concreta…

-Creo que hoy es una carta que está jugada sobre la mesa. No es algo concreto. Se va a definir en febrero, si es que se define. Estoy convencido de que tanto la gobernadora como todo el equipo de la Provincia no hará nada que no sea para desfavorecer a la candidatura de Mauricio Macri. Somos un equipo, lo hemos demostrado. Lo que sí te puedo decir es que el desdoblamiento como tal también es una forma de restarle poder de fuego a Cristina Kirchner candidata a presidente. Es un poco la estrategia, si lo evaluamos por ese lado el desdoblamiento puede ser una gran herramienta para ganar en muchos municipios de la Provincia, y luego traccionar entre todos para que Mauricio pueda ganar en una elección mano a mano con la ex presidenta.

-El desdoblamiento también permite analizar mejor las gestiones locales: obras, lo realizado, y demás.

-La gestión es lo que uno tiene para mostrar. En obras tenemos muchísimo, podemos hablar de todos los barrios de la periferia de la ciudad. Podemos hablar de centro, microcentro. Estamos por comenzar la primera etapa del recambio de luces LED para una parte de la ciudad, que será la primera etapa de varias y que en toda Olavarría haya 100% luces LED. Estamos modernizando el Estado, ayudamos al vecino a que no tenga que hacer trámites en una ventanilla del Municipio, sino que lo hagan online. Presentamos por primera vez en la historia, como intendente, la declaración jurada de bienes para que el vecino sepa con qué patrimonio ingresé al Municipio y con cuál me iré en 5 años. Los vecinos lo saben, y quieren un intendente que esté cerca. Nos encargamos día a día de generar eso. Recorremos barrios, comercios, empresas, emprendedores. Eso nos habilita a que la campaña sigamos haciendo lo mismo que todo el año. No salimos a la calle porque estamos en campaña. Nunca dejamos de hacerlo.

-Pensando en nombres, un poco ya hubo respuesta, pero entendiendo la polarización, ¿el rival será Federico Aguilera?

-La verdad que desconozco lo que pasará en su espacio político, Unidad Ciudadana. Tiene que consensuar y trabajar para dirimir una candidatura a intendente, si es necesario, en una PASO. Nosotros tenemos claro que como intendente en Cambiemos no hay posibilidad de que existan PASO. Salvo una catástrofe la intendencia mía el año que viene, todo indicaría que mi candidatura es un hecho. El otro espacio no sé. Sea quien sea el candidato será quien tenga que enfrentarme en una elección prácticamente mano a mano porque está yendo a una polarización extrema.

-¿Cómo es su rol en la Séptima Sección? Lo han dicho durante este año: es el dirigente de Cambiemos más importante de la Sección. ¿Qué lugar tendrá en las elecciones?

-A ver, lo que sirva para el espacio será mi rol. Tengo que pensar primero en Olavarría, en caminar y recorrer para que los vecinos me elijan como intendente cuatro años más. En materia seccional todo está por verse. Tenemos tres diputados que querrán renovar su banca por lo cual mucha discusión no existirá en torno a eso. Tendremos que ver qué es lo que pasa con intendentes vecinos para sumar voluntades y esfuerzos para ganar la mayor cantidad de los 8 municipios de la Séptima. Esa es la premisa. Hoy tenemos 4, y la idea es tratar de ganar donde no gobernamos. Roque Pérez, Tapalqué, 25 de Mayo y Bolívar. Ahí trabajaremos entre todos. Además necesitamos sumar votos de abajo hacia arriba, porque esta elección será así.

-¿Dónde cree que quedó José Eseverri en todo esto? No lo mencionó, entiendo que la polarización “se lo llevó” en su análisis, ¿qué cree que sucederá?

-Esa pregunta deberías hacérsela a él…dónde está. Yo desconozco. Él tiene intenciones de seguir pensando en la política local porque fue intendente durante 8 años, lógicamente debe pensar en qué es lo que quiere para la ciudad, y tendrá que ver cuál es el espacio político que lo recibe y se siente cómodo el año que viene. Se habla mucho del “panperonismo”, de lo que pueda generarse con Urtubey, Pichetto y demás pero la verdad es que lo desconozco. No hay que dejar de pensar que la gente lo conoce, lo aprecia y tendremos que ver que pasa de cara al cierre de listas el año que viene.

-¿Cómo catalogaría su gestión? ¿Cuál es su pilar?

-Un poco es la obra pública en lugares donde hacía décadas que no se hacía nada, eso es muy importante y los vecinos lo ven. Y la modernización y la transparencia, fue donde quisimos apuntar, y avanzamos. En materia de Salud avanzamos mucho, vamos a dejarle a Olavarría una nueva ala del Hospital, que necesita crecer y será parte de nuestra gestión. En materia de Desarrollo Social estuvimos cerca de los barrios que realmente lo necesitan, con Cultura, Deportes, hemos avanzado por ese lado llegando a los barrios y eso se ve, lo vimos en el brindis del otro día con instituciones intermedias. Con el deporte social y la cultura social hemos crecido mucho como sociedad y como gestión de gobierno.

-Cuando levante la copa, ¿qué va a pedir?

-No es un fin de año para festejar ni pasar momentos de alegría: pasamos momentos difíciles como país, como sociedad. Esperemos que haya esperanza, de que vamos a salir adelante, este es el camino. Cuando salgamos adelante podamos disfrutar de una mejor Olavarría, una mejor Argentina que es lo más importante. No perder las esperanzas. Hay un equipo que piensa pura y exclusivamente en mejorarle la vida a la gente y eso se terminará viendo como resultado.