Aumento de tarifas: "Todo repercute en Olavarría"

Tras confirmar aumentos en las tarifas de Luz y Gas, la ex diputada y referente en materia de Defensa al Consumidor Liliana Schwindt dialogó con Infoeme y criticó las medidas tomadas por el gobierno nacional. “Cuando hablaba de que íbamos a tener un gas impagable, era porque vi cómo venía programado” dijo.

En la jornada de este jueves, el Gobierno Nacional anunció tres subas importantes: de trenes y colectivos para Capital Federal, de Luz Eléctrica para la zona de AMBA (con posible afectación a todo el país por la suba a mayoristas) y de Gas Natural. Todas en un porcentaje importante y que además, se establecen aparentemente por única vez por todo 2019.

En ese marco, quien expresó su opinión sobre esto fue la ex diputada nacional, dirigente del Frente Renovador y referente en materia de Derechos al Consumidor, Liliana Schwindt, que dialogó con Infoeme.

En primera instancia fue contundente: “No se corrieron una coma de la famosa planilla de Aranguren”. Haciendo referencia al ex ministro de Energía de la Nación, la olavarriense señaló que mantuvo una reunión en 2016, y “me mostró cómo programaban los aumentos durante los próximos 4 años para terminar con los subsidios (al usuario) y eran dos aumentos anuales. Uno en marzo/abril, y otro en octubre, que después pasó a ser después de noviembres el año pasado por las elecciones, para que los voten”.

Cuando hablaba de que íbamos a tener un gas impagable, era porque vi cómo venía programado. Generan inflación con esto, lo que dijimos muchas veces.

Y reiteró: “Todo esto fue avisado. El aumento del transporte será fatal para zonas como el conurbano”.

En la bajada local, ella evitó diferenciar las subas a Capital o Gran Buenos Aires y destacó que “todo repercute en Olavarría, además. Los productos no llegan a las góndolas de los supermercados en alfombra mágica. La nafta no subió pero aumentó 10 veces en el año, ahora suben los peajes, todo encarece. Y lo termina pagando el consumidor”.

Y si bien desde el gobierno señalan que la economía puede mejorar el primer semestre del año “solo será la macro, incluso los economistas como Aldo Pignanelli del Frente Renovador así lo dicen. Pero eso no se ve en el bolsillo de la gente. Y no pueden parar la inflación. No sé cómo van a hacer para salir de esto” finalizó.