“Siempre soñé con la oportunidad y estoy feliz de que se me dé”

El “bataraz” derrotó a Racing de Chivilcoy por 74 a 64 y finalizó en el segundo lugar de la Conferencia Centro Sur pero antes de cerrar el año 2018 dará comienzo con la siguiente instancia de la competencia y sobre ello dialogaron Gustavo Fernández y el juvenil Agustín Oroquieta.

Luego de sumar su séptima victoria en igual cantidad de presentaciones en el Maxigimnasio del Parque Guerrero y ante Racing con un sabor especial por haber iniciado el pleito, Agustín Oroquieta sostuvo: “Para mí fue especial porque estoy en el club desde muy chico; siempre soñé con la oportunidad y estoy feliz de que se me dé”.

“Trate de asimilarlo lo más tranquilo posible, siempre pensando en que aportarle al equipo y con la tarea de molestar a Barrales que juega bien pero después tenía que estar tranquilo sabiendo que el equipo me respaldaba” dijo el base juvenil de Estudiantes que sentenció: “Me apoyé siempre en mis compañeros mayores pero sabía que si me quedaba algún tiro lo tenía que tomar”.

No fue una de las mejores noches del “bataraz” en lo que a juego y efectividad se refiere, pero el equipo suplantó eso con entrega y pudo sacar adelante un duro compromiso. “Evidentemente no va a faltar eso en el equipo, pero lo que pasa es que como técnico quiero un poco más de otra cosa, de menos equivocaciones, más cabeza porque siempre va a estar acompañado el juego nuestro de piernas, corazón e ímpetu pero quiero salir de tener solamente eso, quiero sentir que dominamos desde otro lugar y eso por ahora lo tenemos en el debe”, sintetizó Gustavo Fernández.

“Está bueno irnos con esta buena sensación que dejan los triunfos más allá de que sabemos que de visitantes nos falta todavía meterle juego, no solo corazón, sobre todo para poder ganar uno de estos partidos que tenemos ahora” aclaró el entrenador del equipo olavarriense en la previa de dos partidos en condición de visitante antes de cerrar el año.