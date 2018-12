Pedro Garay y el conflicto en Cerro Negro: “Estamos lejos de llegar a un acuerdo”

Sin grandes avances, se llevó a cabo este martes una nueva audiencia de conciliación en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, en el marco del conflicto entre el gremio de ceramistas y la empresa Cerro Negro por el despido de unos 40 trabajadores.

En diálogo con Infoeme, el secretario general de Soeco, Pedro Garay lamentó la falta de avances: “Estamos lejos de llegar a un acuerdo” dijo.

Señaló que dadas las demoras, se pidió “que se corte la conciliación obligatoria, que nos dejen liberados” aunque advirtió que “la posición de la empresa es que se extienda la conciliación y el que va a decidir es el funcionario del ministerio de Trabajo”.

Respecto a la audiencia, Garay dijo que desde Cerro Negro “entregaron la información que se pedía y lo que solicitamos es que se ponga en efectividad el régimen de reemplazo que no lo ha puesto la empresa algo que es de imperiosa necesidad” afirmó.

“Los 40 trabajadores siguen en la misma situación. Uno busca soluciones pero tienen que ser de ambas partes y vemos que la empresa sigue parada en una sola postura que es imponer la posición en ella” manifestó el dirigente gremial.

Sobre el tema, también se expresó el concejal y titular de la Casa del Trabajador, Juan Sánchez quien se refirió al estado de la negociación: “La conciliación termina mañana. El Sindicato dado que la empresa está en una situación inflexible pidió que lo liberen para poder tomar las medidas de fuerza que venía desarrollando a raíz de las 40 desvinculaciones. La empresa solicita la postergación y ampliación de ese plazo y el ministerio decidirá los caminos a seguir”.

En este sentido, Pedro Garay agregó: “Una vez que termine la conciliación y si no hay solución creo que la empresa va a querer implementar los despidos. Hubo algunos avances pero no es lo que nosotros esperábamos. No es suficiente para que digamos que tenemos en vista la solución del problema” finalizó.