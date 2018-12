Pablo Moyano: “La prioridad es derrotar y humillar al Gobierno con los votos”

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, llegó este sábado a Olavarría para compartir un almuerzo con unos 700 trabajadores y realizar actividades como vicepresidente del Club Independiente de Avellaneda.

Previo al encuentro de camaradería, brindó una conferencia de prensa junto a dirigentes de camioneros y el titular del sindicato a nivel local, Jorge De Crecchio. Acompañaron - en la sede sindical de avenida Pringles al 2700- varios dirigentes como los concejales Juan Sánchez y Germán Aramburu, la ex concejal y ex presidenta del PJ, Adriana Capauno, el Secretario General de los Municipales, José Stuppia, Germán Sacher (Peajes), el ex titular de la CGT Regional Olavarria, Daniel Prestipino los dirigentes Gustavo Rodríguez y María Luján Rodríguez, entre otros.

“Estamos presentes por un doble motivo. Recién vengo de Hinojo porque fuimos a saludar a los muchachos de la peña de Independiente y me sorprendieron con el museo y ahora vengo a compartir la despedida de fin de año con cerca de 700 compañeros de Olavarría y vamos a evaluar este año que fue tan duro para los trabajadores” comenzó Pablo Moyano.

Luego trazó una crítica descripción de la situación nacional y cuestionó duramente las políticas del Gobierno de Mauricio Macri: “Fue uno de los peores años para la clase de los trabajadores. Nuestra organización junto con otros gremios hemos conformado el Frente Sindical para repudiar y rechazar este modelo de exclusión donde millones de trabajadores, jubilados y los compañeros que no tienen trabajo la están pasando muy mal con una inflación descontrolada, con despidos, suspensiones, tarifazos”.

Este gobierno va a quedar en la historia como el peor gobierno contra los trabajadores

Además criticó a la CGT y el bono de 7 mil pesos acordado con el Gobierno: “Es un bono fantasma. Nadie sabe quién lo va a cobrar, cómo, cuándo. El 60% de las empresas que están en la UIA dijeron que no lo pueden pagar. Un error más de los muchachos de la CGT que han firmado ese bono para no hacer un paro antes del G20. Fueron disciplinados” sostuvo.

Y en esta línea denunció: “Hay muchachos que por una tapa de Clarín han salido corriendo a firmar el 15% de paritarias. Mirá que nos han dado. Con Hugo decimos cuando pasan dos días sin salir en Clarín ya nos preocupamos” agregó.

Luego Pablo Moyano se refirió a la construcción del Frente Sindical y el rol del peronismo de cara a las próximas elecciones: “Tengo la responsabilidad de ser el Vicepresidente Segundo del PJ. Hemos hablado con todos los sectores dentro del peronismo que hemos estado separados estos años. Hay que darle prioridad al Frente nacional para derrotar al liberalismo. El compromiso es hablar con todos los sectores para ir a una gran PASO nacional entre marzo o abril en el peronismo”.

La prioridad es derrotar y un humillar al Gobierno con los votos, sacar al liberalismo de Argentina y después se discutirán paritarias, ganancias

Sobre un posible candidato del peronismo a las Presidencia dijo: “Hay varios candidatos está Solá, Rossi. Los candidatos los vamos a definir los afiliados del peronismo en una elección”.

Por último, dedicó unas palabras a los graves incidentes en el superclásico de Boca- River: “Como dirigente deportivo fue lamentable. Ojalá la Justicia investigue si fue una entregada, casualidad o si fue a propósito. No fue el mismo trato con la barra de River. Encontraron dinero, entradas falsas y tuvieron una simple contravención. Nosotros estamos acusados de asociación ilícita por la venta de choripanes, por la recaudación de los trapitos mirá si no es un ataque político” cuestionó.