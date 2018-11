“El daño que le hizo la corrupción a Argentina tiene dimensiones macroeconómicas”

Este viernes comenzó la segunda jornada del Encuentro de Equipos Técnicos Municipales de Buenos Aires Transparente, y ex diputado de la Coalición Cívica, que se desarrolla en el Centro Cultural Municipal “San José” de nuestra Ciudad.

A la actividad, presidida por el Intendente Municipal Ezequiel Galli, acudió el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez y dialogó con los medios de comunicación presentes.

En principio opinó sobre este tipo de iniciativas y cómo las encaran desde Nación: “Cada vez salimos más e impulsamos más foros, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Dinamiza e incentiva a la administración pública, a los municipios, al periodismo, a la sociedad civil, a las ONG que a veces tienen que empujar un poco solas en algunos lugares”.

“De hecho, la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una enorme novedad de transparencia para la Argentina creó el Consejo Federal por la Transparencia que se juntó por primera vez en Buenos Aires. En Salta y en Neuquén serán los encuentros del año entrante”, continuó el funcionario.

En esa línea detalló, que desde la secretaría, realizan “actividades regionales, llamamos a los gobernadores y los invitamos a mirar lo que nosotros estamos haciendo en el orden nacional y miramos lo que hacen ellos. Animamos a hacer redes junto con el Ministerio del Interior porque este país es federal y complejo”.

¿Alcanza con que se publiquen los datos?

“Es un enorme primer paso, una condición necesaria pero no suficiente. Si las cosas están dispuestas a los ojos de la sociedad, son distintas las preguntas que se hacen. Le da poder a los ciudadanos para saber antes de preguntar. Tenemos que disponer de la información, no solo responder a un pedido. Hay que dar respuestas tras demostrar la información”.

“A mí no me da la conciencia para 'afanarle' plata a la gente”

En la mitad de la entrevista, Sánchez, hizo referencia a cómo es la preparación de los políticos para este tipo de cambios y sostuvo que están “preparados para cualquier cosa. Tenemos que decidir ir por el camino correcto. Somos las mismas personas de antes, puede ver alguna renovación pero el cambio cultural se hace con los que estamos pero yendo por caminos diferentes. El camino virtuoso trae. A mí no me da la conciencia para 'afanarle' plata a la gente, mis viejos no me enseñaron en eso. Si me comporto de la mala manera con el dinero público hago un daño gigantesco. El daño que le hizo la corrupción a la argentina tiene dimensiones macroeconómicas. Vos levantaban un papel y había un ilícito”.

Luego citó: “Argentina, año 2018, un país que se supone más o menos moderno tiene a la mitad de la población sin cloaca, se vive mucho peor. Ahí está el por qué. La corrupción te lleva a conductas peores, si es aceptada como normal después vienen peores que esa: narcotráfico, crimen organizado, corrupción policial, etcétera”.

Finalmente y al ser consultado sobre los seguimientos de los casos de corrupción y la articulación con la Justicia, Sánchez, manifestó que son “cada vez es más fuerte, mi rol es institucionalizar algo, que dure algo que es bueno. Todos queremos una justicia rápida y que haga bien su trabajo y que dure. Las oficinas del Poder Ejecutivo Nacional son muy poderosas: la anti corrupción, unidad financiera. Hoy el mundo confía más en la Argentina que antes”.