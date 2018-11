Inició el Repechaje de Play-Off en la Superliga

Los dos partidos de Repechaje de los Play-Off se jugaron en la tarde del domingo con triunfo para Bancario y Betis.



En búsqueda de seguir en carrera en el Torneo de la Superliga Amateur se disputaron los partidos de la reclasificación.



En el primer enfrentamiento Betis derrotó a El Granate por 1 a 0 con gol de Luciano Salvareschi y en el cierre de la jornada, Bancario con dos goles de Alfredo Benítez y otro de Nicolás Núñez venció 3 a 1 a Espacio Adolescente que había encontrado el gol a través de Sebastián Herrera.



Los Cuartos de Final cruzarán al CEF 44 “Oscar Landoni” con Bancario, Deportivo Sarmiento vs Betis, Dortmund vs Floresta y Deportivo Luján vs Belgrano.