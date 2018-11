Conmoción  por la muerte del deportista olavarriense Gonzalo Salías

Incredulidad. El mundo del pádel nacional e internacional no sale de su asombro tras la triste noticia de la muerte de una de sus mayores promesas: el olavarriense de 21 años Gonzalo Salías.

Quién era Gonzalo Salías, el joven fallecido

La confirmación de su fallecimiento a última hora de la noche de este lunes tras un accidente automovilístico en la vecina ciudad de Saladillo generó conmoción y los mensajes de condolencia de multiplicaron en redes sociales.

Desde la cuenta oficial del World Padel Tour en Twitter trasmitieron un “sentido pésame a toda su familia y amigos".

“No se entiende. No se puede entender. No se puede aceptar. Si ayer te vi jugando, disfrutando y festejando tu pase a la Rural” expresó la campeona internacional Cecilia Reiter.

No se entiende. No se puede entender.

No se puede aceptar.

Si ayer te vi jugando, disfrutando y festejando tu pase a la Rural.

No puede ser de nuevo. El cielo no necesita tanto padel arriba... Ya no entiendo más nada. El dolor es muy grande. 😥 pic.twitter.com/rO9cx0ZLpO