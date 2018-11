Marcharon bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”

Este sábado se concretó una marcha bajo la consigna “Con mis hijos no te metas” y “Marcha para Jesús”. Estuvo organizada por distintas pastorales que se concentraron en la esquina de Pringles y Necochea para luego caminar por las calles de la ciudad con carteles y globos rosas y celestes.

Infoeme dialogó con los manifestantes para conocer los motivos por los cuales se oponen a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.

Lilian integrante de la Iglesia “Tiempo Nuevo” dijo estar presente porque está en contra de la “ideología de género”. Explicó que “nosotros aceptamos que enseñen sexualidad en la escuela pero no que ellos nos impongan este tipo de ideas que no son biblicas”.

Al ser consultada sobre cuáles son esas ideas indicó que “la palabra de Dios dice que nos creó hombre y mujer, varón y varona, dice la Biblia. La ideología de género te va llevando a otros ideales con los que no estamos de acuerdo ya que lo que estipuló Dios es la familia compuesta por papá, mamá y los hijos”.

Lilian tiene hijos adultos pero quiso estar en la marcha “por mis futuros nietos, que todavía no llegaron pero ya van a llegar. Vengo en representación de ellos”.

Otra de las presentes, Alejandra, pastora de la Iglesia “Visitación de Dios” contó que decidieron participar “porque soy mamá de tres hijos y no me gusta para nada la idea de que le estén enseñando a mis hijos algo que la palabra de Dios no dice. Dios no dice que tenemos igualdad de género o matrimonio igualitario. Uno se conduce conforme a la palabra de Dios”.

Pese a que de lo que se está hablando es de una Ley, aseguró que lo que buscan es que “Dios haga que la Presidencia de la Nación la anule. Para Dios no hay nada imposible y puede revocar lo que el hombre ha estipulado y nosotros como Iglesia debemos revocar esto que el enemigo quiere llevar a cabo en el mundo”.

También se hicieron presentes muchos adolescentes y jóvenes como Shania y Camila de 14 años que dijeron que participaban de la convocatoria “está mal que les enseñen a los nenes que una mujer ande con una mujer y que un varón ande con un varón, porque Dios creó a la mujer y al varón, sino hubiera creado a todas mujeres o todos varones”.