“Pepo” de la Vega cenó con Mirtha: “Se habla de la exposición, pero tengo que disfrutar”

El explosivo arranque de carrera del futbolista olavarriense , Pedro de la Vega (17), sigue despertando interés en el ambiente de los medios y el espectáculo nacional: este sábado fue invitado a la cena de gala de Mirtha Legrand que se emite por la pantalla de “El Trece”.

La joven promesa de Lanús compartió la “Mesaza” junto al periodista Jorge Fernández Díaz, Rodolfo D´Onofrio, presidente de River Plate, el periodista Beto Casella y la diseñadora Jimena Cyrulink .

Muy suelto y con su habitual simpatía, respondió a las distintas preguntas que le realizó una de las máximas figuras de la televisión argentina e interactuó con los demás comensales.

"Me dicen Pepo porque mi prima de chiquita no sabía decir Pedro", dijo Pedro de la Vega en la #Mesaza de @mirthalegrand en #LaNocheDeML pic.twitter.com/BoIsjsJ8ne — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 18 de noviembre de 2018

“Tengo un problema con Pedro, un puñal clavado en el corazón. El día que fui y de esas lágrimas de ese partido- por el encuentro con River- yo pregunto y este chico qué gran jugador que es y viene uno de River y me dice te voy a dar la peor noticia: se probó en River. Es un tremendo dolor” señaló el presidente “millonario” Rodolfo D´Onofrio.

Luego fue el tiempo de “Pepo”, quien le contó a Legrand sus idas y vueltas con varios clubes nacionales hasta su llegada al “Granate”: “Estuve un año jugando en River en el Metro. Vivía en Olavarría y viajaba. Era chico y no me animaba a venir a vivir a Buenos Aires. Hice un año eso, al otro me tenía que ir a vivir. No me animé y al otro – 2015- estaba decidido y cuando fui no quedé. Y Lanús ya me había visto desde muy chiquito. Me habían llamado de Boca también cuando era chico y de otros clubes. Pero Lanús siempre insistió un montón y fue la mejor decisión” sostuvo.

Mirtha lo consultó sobre si tuvo dudas de asistir a su programa: “Les consulté a mis compañeros. A veces por la situación que estamos en el club, que no están saliendo los mejores resultados. Tenía dudas. Cuando me dijeron pensé en mi abuela, en mis tías abuelas que te miran siempre y dije ¡tengo que ir! (Raquel – Branca, Marta y Chochó). Venir acá era algo muy lindo, un honor. Soy un chico. A veces se habla de la exposición pero tengo que disfrutar un poco” expresó.

La familia ayuda mucho. Me hablan, viajan, me mantienen tranquilo.

De la Vega también agradeció el respaldo del club y su entrenador, Luis Zubeldía: “El club hace un gran trabajo. Me contiene muy bien. Me hablan, mis compañeros. Y Luis me puso de titular con Racing y estoy muy agradecido a él y a su cuerpo técnico” comentó.

“Pedrito” también hizo entrega una camiseta de Lanús con el número 50 a Legrand, en referencia a las “bodas de oro” del exitoso ciclo televisivo y en la despedida envió un saludo a los familiares de los tripulantes del “Ara San Juan” y en especial a la familia del olavarriense Diego Wagner.