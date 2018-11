“La canción de la ESI” que surgió en Olavarría se volvió viral y desató debate en las redes

El video en el que niños y niñas del Jardín N° 901 muestran el derecho a tener una familia diversa alcanzó una enorme repercusión nacional. Un abogado y escritor ultraconservador lo calificó como “aberrante” y recibió numerosas críticas y adhesiones. El popular conductor Jorge Rial le salió al cruce “¿Tan mal te fue en la vida para no aceptar que la base de la familia es el amor?” replicó. La canción que postula “Familia es papá y mamá, o dos mamás o dos papás” se convirtió en uno de los tópicos más hablados en Twitter.

“Familia es papá y mamá, o dos mamás o dos papás, abuelos, tíos, primos y amigos. Es el amor lo que importa acá”. El estribillo de la canción realizada en el marco del proyecto “Conocemos nuestros derechos” del Observatorio de la Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO Producciones y el Jardín N°901, trascendió las fronteras de la Ciudad y alcanzó una enorme repercusión nacional en las redes sociales.

Como explicaron sus impulsores en una nota publicada días atrás por Infoeme, la canción trabaja sobre “el concepto de familia diversa” en base a los fundamentos de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

La canción se viralizó a partir de un posteo del abogado y escritor ultraconservador Nicolás Márquez: “Así opera literalmente la aberrante ESI (Educación Sexual Integral), a espaldas de los padres” escribió al tiempo que compartía un fragmento de la canción.

El posteo despertó adhesiones y numerosas críticas. El conductor televisivo, Jorge Rial, le salió al cruce : “Tan mal te fue en la vida para no aceptar que la base de la familia es el amor? No veo nada malo en este hermoso video. Relájate. Disfruta y deja que nosotros amamos a nuestros hijos como queremos” disparó.

Márquez le respondió: “Hay algo q se llama Patria Potestad y q está siendo violado por la ESI, cosa q deberías saber: ¿tan mal t fue en la vida q fuera del chimento no tenés la menor cultura general? Limitate entonces a la farándula please!” y allí se desató un enorme debate.

La periodista Florencia Etcheves definió a la canción como un “Hitazo” tras compartir un posteo de la cuenta “El Tachero de Twitter” que cosechó una gran cantidad de Retweets y me gusta.

Otro de los comentarios en rechazo de la canción fue el del CEO y Fundador de Carta Financiera, Miguel Angel Boggiano

Lo normal y natural, es familia de “mamá y papá”. Que la sociedad acepte y tolere matrimonio igualitario, no quiere decir que sea lo natural ni normal. Estamos cerca de tener que pedir disculpas por ser heterosexuales. Terminemos con esta locura https://t.co/5FTghS110e — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 15 de noviembre de 2018

