"Se los dije porque en vez de seducir al oponente, ellos salen a pegarnos"

El concejal Julio Frías contestó las acusaciones lanzadas por el secretario de Desarrollo Local, Diego Robbiani tras una caldeada reunión en el HCD. "Les dije que no tienen el número ni para sostener al Intendente" admitió, pero indicó que lo hizo para que "tomen noticia que no son ganadores y tienen que hacer un esfuerzo para podernos seducir" en referencia a la discusión por la suba de tasas.

El concejal eseverrista Julio Frías salió al cruce de las declaraciones del el secretario de Desarrollo Local, Diego Robbiani, quien acusó al edil de haberle dicho que la oposición tenía los votos para "destituir al intendente" durante una reunión en el HCD por la compleja situación que vive el Hospital.





El diálogo con Infoeme, Frías dio su versión de lo sucedido: "Les dije que no tienen el número ni para sostener al Intendente. No lo tienen y necesitan siete concejales en caso que alguien quisiera destituirlo. Pero fue para hacerlo reflexionar porque ante un pedido de aumento de tasas necesitan seducir al oponente ellos salen a pegarnos. En vez de convencernos que es lo mejor para la Ciudad darles el aumento salen y nos tratan de cualquier cosa. Para que tomen noticia que no son ganadores y tienen que hacer un esfuerzo para podernos seducir" expresó.

Para el ex secretario de Planificación e Inversión Pública de José Eseverri los funcionarios de Galli 'van a buscar victimizarse como sea'







"Se tienen que ocupar de solucionarle el problema a la gente. Se tienen que dedicar a administrar. Recaudaron 200 millones de pesos más de lo que tenían Presupuestado y no pueden justificar en qué se lo gastaron" lanzó.





Recordó el objetivo de la reunión "fue consultar sobre el grado de situación real en el Hospital. Explicaron muchas cosas pero no dieron respuestas concretas. Dijeron que Salud tenía menos presupuesto que el año pasado y les mostramos con el Rafam que tienen casi el 50% más. O no saben cual es el Presupuesto que tienen o se lo están escondiendo" indicó.





En este sentido, Frías aseguró que "Robbiani en la reunión decía que habían designado 64 médicos nuevos y el equipo de Salud lo desmintió en el lugar. Y son parte del mismo Gobierno. Se tienen que dedicar a administrar la ciudad y se les pasó un año" agregó.





Sobre la problemática en el Hospital añadió: "Les dije que cuando asumieron sabían el estado del Hospital porque el Dr. Mariano viene de la gestión anterior. La pregunta es ¿tenían un plan de Salud?. Si lo tenían ¿cómo la aplicaron y este es el resultado? ¿O no tenían un plan y están improvisando Y así juntaron 300 cirugías programadas?" se preguntó.

En respuesta a los dichos de Robbiani sobre la acusación de nombrar a un familiar directo de un funcionario, el concejal de Olavarría para la Victoria, sostuvo: "Les dije que había un familiar de Gastón Acosta que era contratista nuevo en la Municipalidad y que lo habían incluido ellos y que le habían pagado a ese persona una contratación directa al otro día de firmar la orden de compra. Está en el RAFAM".





Y en respuesta al pedido de denuncia de Robbiani sobre estos hechos contestó: "Me dijo que si tenía que hacer una denuncia lo hiciera. Yo no tengo nada que denunciar porque esto se va a ver con la rendición de cuentas" afirmó.





Por último, Julio Frías le pidió al Ejecutivo local "qué se pongan a administrar. Tienen 300 cirugías programadas y hacen cinco por semana nos dijeron. Nunca se van a poner al día. Al secretario de Salud le pregunto ¿por qué no trabajan más los cirujanos? y mi dice 'no sé pregúntale a ellos'. No a vos te tengo que preguntar de qué manera lo vas a solucionar" sentenció.