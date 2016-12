Robbiani: "Frías dijo que tiene los votos para destituir al Intendente"

Este jueves a las 18:00hs. se desarrolló una reunión entre funcionarios y concejales que integran la comisión de Salud, la cual había solicitado el encuentro para hablar de la situación actual del Hospital Municipal.













En ese marco, aseguran que hubo una discusión entre el Concejal eseverrista Julio Frías y el Secretario de Desarrollo Local, Diego Robbiani.













Infoeme, Robbiani contó: "Hubo una reunión este jueves a la tarde, con el Concejo Deliberante donde participamos junto a Germán Maroni y Daniel Mariano. El encuentro lo solicitó la comisión de Salud, pidiendo conocer cuál era la situación del Hospital y del servicio de salud". En diálogo con, Robbiani contó:













"En un momento tomó la palabra Julio Frías y me expresó que tiene los votos para destituir al intendente, además asegurando que tiene los motivo porque dice que hay una persona en el municipio que contrató a un familiar a través de una pareja, haciendo referencia a Gastón Acosta sin nombrarlo y que somos todos unos chorros." En ese contexto, el funcionario detalló:













"Yo le contesté que él es tan abogado como yo y sabe como colega que cuando le consta un tipo de delito de esa índole tiene que denunciarlo" resaltó el Secretario y agregó: "Luego me dijo que no es el momento para denunciarlo y yo le dije que no hable porque me está difamando a mí y al equipo con el que yo trabajo porque dice que somos todos unos chorros. La discusión terminó en ese tono y las palabras son así, textuales".













"En la reunión hubo una serie de preguntas respecto al tema y se trataron todas con respeto, en torno a saber cuál es la situación del Hospital Municipal en este momento y la única persona que salió en otro tono a hablar de esa forma es Frías. Por más que sepamos que es una persona verborrágica, no puede decir lo que dijo" finalizó Robbiani.