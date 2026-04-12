IMELDA MARÍA FLECHA DE CASTRO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 12 de abril de 2026 a los 87 años. Su esposo Antonio Oscar Castro; sus hijos: Matilde Liliana y Paulino Oscar Castro; sus hijos políticos; sus nietos; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “B”. Cierra lunes 13/04 a las 0:00 y reabre a las 07:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, este lunes a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Pueblo Nuevo, nacida en Urdampilleta. Portera de la Escuela Nº. 1. Jubilada