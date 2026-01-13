Elevan a Secretaría el área de Protección Ciudadana

El Municipio de Olavarría informó que la Subsecretaría de Protección Ciudadana ha sido elevada al rango de Secretaría, en el marco de una política pública que prioriza la seguridad como eje central de la gestión.

De acuerdo al comunicado oficial, "esta jerarquización responde a la importancia que la seguridad tiene para nuestra comunidad y al trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace más de dos años en materia de prevención, control y cercanía con los vecinos".

Durante este período, "se fortalecieron las acciones territoriales, se incorporaron herramientas de monitoreo, se adquirió nuevo equipamiento, se sumaron patrulleros para las zonas rurales y la ciudad cabecera, se trabajó en la descentralización de las diversas dependencias policiales, se acompañó y contribuyó en materia de investigación, se articuló con las diferentes áreas con que cuenta en Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y se impulsaron políticas de prevención del delito", explicó el Ejecutivo.

Asimismo, aseguró que transformar esta área en Secretaría permite optimizar recursos, ampliar capacidades operativas y profundizar las políticas de seguridad, reafirmando el compromiso del Municipio con el cuidado de las personas y el orden público.

"Cabe destacar que en el transcurso de este año se concretará la creación de la Guardia Urbana, se va a tratar de un cuerpo de agentes municipales formados y capacitados en la aplicación de herramientas para abordar la prevención del delito y faltas en general, fortaleciendo el esquema de seguridad pública y el cumplimiento de las normas dentro de esta jurisdicción", manifestó el Municipio.