Olavarría
Infoeme
 policiales
 | 
 13 de Enero de 2026 | 10:53

Un joven de 29 años fue aprehendido por romper una restricción de acercamiento

El hombre fue hallado junto a su ex pareja en el Parque Sur.

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría fue alertado tras un llamado al 911 por una pareja que se encontraba peleando dentro de un auto en el Parque Sur.

Al arribar al lugar, tanto el hombre como la mujer manifestaron que se encontraban charlando y arreglando sus cosas.

Luego de ser identificados y cursados sus datos, se constató que poseían una restricción de acercamiento mutua por "Protección conta la violencia familiar".

En este contexto, se procedió con la aprehensión del hombre de 29 años y fue puesto a disposición de la UFI N° 7 bajo la caratula de "Desobediencia".

