SPB: Emotivo pase a retiro de un suboficial mayor con más de 25 años de servicio

Días en la Unidad 38 de Sierra Chica, el suboficial mayor Rubén Dargel pasó a gozar del beneficio del retiro, culminando una extensa y comprometida trayectoria dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Con 25 años y 7 meses de servicio, Dargel cerró su carrera activa tras desempeñarse en distintos destinos.

Su recorrido institucional se inició en la Unidad 30 de General Alvear y continuó en la Unidad 38, ámbito en el que desarrolló gran parte de su carrera. Su último destino fue la Brigada Penitenciaria de Lucha Contra Incendios (BPCI) de este último establecimiento, donde cumplió funciones clave vinculadas a la prevención y respuesta ante emergencias.

Al momento de su despedida, Rubén Dargel expresó su agradecimiento a la institución, destacando las valiosas experiencias vividas y las amistades forjadas a lo largo de los años de servicio.

Del acto participaron el director de la Unidad 38, Gastón Freites; los subdirectores, Lucrecia Larroca, Sergio Braun, Carlos Lendi y Facundo Martínez Cisneros; la Jefa de la BPCI, Melisa Pacheco; y camaradas del agente homenajeado que acompañaron este significativo momento, manifestando su reconocimiento por el compromiso, la vocación y el compañerismo demostrados a lo largo de su carrera.

La familia del agente, visiblemente emocionada, también estuvo presente, acompañándolo en una jornada cargada de afecto y reconocimiento institucional.

