Lunes 12 de Enero 2026
Lunes 12 de Enero 2026 - 15:53hs
 policiales
 - 12 de Enero de 2026 | 15:32

Balacera en Mar del Plata: murió un menor de 16 años y el presunto autor del crimen está internado

Al parecer, la víctima se desplazaba en una de las motos desde las cuales se efectuaron disparos contra un auto que repelió el ataque en Mar del Plata.

Un adolescente de 16 años murió la tarde del sábado tras un enfrentamiento armado ocurrido en el barrio Nuevo Golf, en Mar del Plata. Según informó el sitio 0223, el joven ingresó al Centro de Salud N° 2 con una herida de arma de fuego en la cabeza, a la altura de la nuca. En el marco del hecho fue aprehendido el presunto autor del disparo fatal.

El episodio se registró en inmediaciones de las calles Cerrito y 83, donde se desató una balacera. Al parecer, la víctima -identificada como Sergio Otero- se desplazaba en una de las al menos dos motocicletas desde las cuales se efectuaron disparos contra un Fiat Palio conducido por Alan Olivares, vehículo que habría recibido cerca de una treintena de impactos de bala.

Siempre según 0223, Olivares habría repelido el ataque a tiros. En ese intercambio de disparos, uno de los proyectiles alcanzó a Otero y le provocó una herida mortal. Y en medio de la balacera, el conductor del auto perdió el control del vehículo y volcó a pocos metros del lugar.

Olivares fue aprehendido a unas cuatro cuadras del sitio del tiroteo, cuando intentaba ocultarse en una vivienda. Al momento de su detención presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus brazos y politraumatismos en la cabeza, producto de una golpiza que habría sufrido tras salir del vehículo volcado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien aguarda la evolución del imputado para tomarle declaración indagatoria, ya que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y su testimonio debió ser postergado. (DIB)

