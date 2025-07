Las exportaciones bonaerenses cayeron 3,5% en mayo y encienden una alarma

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires durante mayo cayeron un 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, con casi todos los rubros a la baja y con Brasil como principal destino de los productos.

Según explicó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, “la dinámica exportadora es preocupante frente a importaciones que no paran de crecer” y treparon un 29%. En ese contexto, en mayo, las exportaciones provinciales alcanzaron los US$ 2.730 millones, por debajo de los US$ 2.829,6 millones de ese mes pero de 2024. En línea con la baja de las exportaciones nacionales (-7%), las ventas externas de la Provincia se contrajeron 3,5%.

En lo que respecta a la estructura, las manufacturas industriales concentraron el 38% de las exportaciones mensuales y fueron el único gran rubro con tasas positivas (+2,9%). El resto de rubros tuvo caídas interanuales; Combustibles y Energía mostró el retroceso más pronunciado (-11,9%), seguido por productos primarios (-6,5%) y las manufacturas de origen agropecuario (-5,8%).

Brasil, en tanto, sigue siendo el principal destino de las exportaciones bonaerenses, con ventas por más de US$ 700 millones (25,8% del total). “Entre ellas, más de tres cuartos son manufacturas industriales, lo que reafirma la importancia y la complejidad del vínculo comercial”, escribió López en la red social X. Le siguen en la lista China con US$ 288 millones e India con US$ 150 millones.

“La Provincia es, por lejos, la mayor generadora de divisas del país: aportó el 39% de las exportaciones totales y el 53% de las ventas industriales. Argentina necesita una Provincia más fuerte para atenuar la restricción externa. El Gobierno nacional apunta en la dirección contraria”, cerró el ministro. (DIB)