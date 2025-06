Insólito: un olavarriense fue condenado a pagar una indemnización por un error judicial

Un olavarriense fue condenado a pagar una indemnización por un accidente laboral en Neuquén ocurrido en 2014. Sin embargo, nunca vivió en Neuquén y no tiene ningún vínculo con la empresa constructora involucrada.

Guillermo Hamse, ingeniero industrial y trabajador de Cementos Avellaneda, contó su historia AM Cumbre 1400: “Me llega una demanda como que tenía una constructora en Neuquén, cuando jamás viví ahí. Solo pasé una vez yendo a Bariloche. Me demandan por un accidente laboral del 2014 de una persona que cayó de un andamio”.

En el expediente 507176 del Tribunal N°2 Laboral de Neuquén figura como demandado junto a César y Tatiana Hamse, los propietarios de la empresa.

Además, la demanda que recibió el Hamse no tenía ni número de documento, ni dirección, ni datos que permitieran vincularlo directamente con el hecho. Tras presentar documentación de su trabajo y residencia en Olavarría, el juez del tribunal neuquino lo condenó a pagar la indemnización de todas formas.

Por su parte, los verdaderos dueños de la constructora, César y Tatiana Hamse, fueron absueltos. Guillermo, en cambio, recibió la orden de pago con sello judicial y firma de abogados.

“No entiendo cómo puede pasar esto. Me condenaron sin ni siquiera comprobar que soy esa persona”, manifestó.

Asimismo, contó que recibió llamadas intimidatorias de parte de los abogados involucrados en la causa y que le aseguraron que “si ponía plata se dejaban de joder”. Ante esto, el olavarriense expresó: “yo tengo una familia, un trabajo, una vida acá. No puedo pagar por algo que no hice ni conozco. Es inhumano y me está afectando emocionalmente”.

“Esto que me pasa a mí es tan insólito que parece inventado”, lamentó.

Ahora, su abogado presentó una aclaratoria para exigir que se aclare la identidad de la persona condenada, ya que no coincide en nombre completo ni en DNI con los acusados originales.

Fuente: Alerta Digital