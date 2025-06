El Senado aprobó la vuelta de las reelecciones indefinidas para concejales y legisladores provinciales

El Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que restablece la posibilidad de que los legisladores bonaerenses puedan ser reelegidos de modo indefinido -al igual que los concejales y consejeros escolares-, luego de una ardua negociación para habilitar el quorum que Unión por la Patria, que impulsó la iniciativa, logró destrabar con apoyo de PRO, los libertarios disidentes, GEN y un representante del monzoísmo.

Las reelecciones de los legisladores están limitadas a dos mandatos en la provincia desde 2016 pero ese límite, que impediría a 19 diputados y senadores con mandato actualmente vigente acceder a un nuevo período en sus bancas, recién iba a comenzar a aplicarse este año. Sin embargo, si el texto que recibió el OK en la cámara alta se aprueba también en Diputados, todos ellos -y el resto de los legisladores- accederán a la posibilidad de ser reelectos sin límites.

La aprobación del proyecto, presentado por el cristinista Luis Vivona, requirió una dura negociación, que incluyó un cuarto intermedio de tres horas, que recién se levantó sobre las cerca de las 19, pocos minutos después de que se definiera la eliminación de Boca del Mundial de Clubes.

Pero la clave fue la obtención del quórum: Uxp contó para ello con el respaldo de los tres senadores del bloque Unión Renovación y Fe (libertarios enfrentados a la Casa Rosada) Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura-, dos de PRO -Marcelo Leguizamón y María Emilia Subiza, GEN -María Mandagarán y el monzoísta Marcelo Daletto, que integra el bloque UCR + Cambio Federal, bancada que no se plegó a su postura.

Después, PRO votó en contra de la iniciativa y tampoco apoyó Mandagarán, mientras que Daletto y los senadores libertarios disidentes votaron a favor, excepto Ventura, que se abstuvo. Los peronistas votaron a favor, excepto la massista Sofía Vannelli, del Frente Renovador, mientras que Federico Fagioli, alineado con Juan Grabois, se ausentó y dejó en claro su rechazo en las redes sociales. Al fundamentar la negativa de la UCR, el presidente del bloque, Agustín Máspoli, expresó que “la provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación, seguridad. Hoy deberíamos estar pensando en estos temas. No me parece mal estar debatiendo temas electorales, pero sí me parece que no es el momento. En un año electoral no hay que debatir temas electorales. Los senadores de la UCR vamos a votar en contra”.

Una particularidad fue que la votación final terminó 22 a 22, con una abstención. Por eso, debió Verónica Magario, que no es senadora pero en su calidad de vicegobernadora preside el cuerpo. Al hacerlo favorablemente salgó la disputa en favor del proyecto. Citó la famosa votación “no positiva” de Julio Cobos, cuando siendo vicepresidente de Cristina Kirchner desempató en contra de las retenciones móviles. Pero dijo que ella actuó en forma inversa, es decir a favor de la posición del espacio político que integra.

La votación provocó incomodidad en algunos legisladores, que impulsaron -y lograron- que se vote nominalmente, para que quede asentado quién apoyó y quién no la iniciativa.