Los fiscales rechazaron la prisión domiciliaria de Cristina y ahora define el Tribunal

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner al cuestionar los argumentos de la defensa respecto a la edad de la ex vicepresidenta y pidieron que el cumplimiento de la pena sea en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

Ahora será el Tribunal Oral 2 el que defina si la titular del PJ nacional, condenada a seis años de prisión, podrá cumplir esa pena en el departamento del barrio de Constitución.

El dictamen, que no es vinculante para el Tribunal, argumenta que “No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria” a la ex mandataria. “La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”, agregó el escrito de diez páginas de los fiscales.

Asimismo, se indicó: “No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Con el dictamen presentado, el TOF 2 quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta, y la expectativa es que eso se resuelva en el transcurso de esta jornada, previa a la movilización del kirchnerismo.

En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela. De hecho, se cita un informe técnico en el que “la propia ex Presidenta señaló encontrarse en buen estado de salud”.

Además, pidieron que, en caso de que el juez rechace su dictamen, la expresidenta sí utilice una tobillera electrónica, a contramano del pedido de su abogado defensor, Alberto Beraldi. Para reforzar dicho pedido, se resaltó que como Cristina cuenta con custodia permanente y por ello, se había planteado la posibilidad de que la misma se mantenga. (DIB)