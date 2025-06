Bahía Blanca: la emboscaron en un micro y le pegaron salvajemente con un caño

Una mujer fue salvajemente golpeada, por no haber invitado a un grupo de jóvenes del barrio a la fiesta por el. El episodio ocurrió el miércoles a la tarde, cuando el colectivero frenó en el cruce de las calles Brickman y Tarija, en el barrio Villa Talleres II.

Según contó Mayra Coronel a La Nueva, víctima del ataque, las agresoras le pegaron brutalmente con un caño y le produjeron heridas sangrantes en la cabeza, fractura de cráneo y una fisura en la nariz.

Coronel sostuvo que ya había realizado varias denuncias contra las mismas mujeres por amenazas previas y expresó que sigue atemorizada. “¿Esperan que me apuñalen o me baleen en casa?”, reflexionó. Y agregó: “Viven a cuatro cuadras, en Villa Talleres, no sé qué espera la Justicia que pase”.

De acuerdo al detonante de la riña que escaló a niveles de violencia elevaros, la mujer subrayó: “Mi hija hizo una fiesta de 15 acá en mi casa, lo publicó en Instagram y yo le dije que a esa gente no la quería en mi casa. Están siempre armados, mirá si me mataban a alguien acá en mi casa”.

En tanto, Coronel se lamentó porque fue atacada frente a su hijo de seis años y a su nieto de siete, que quedaron asustados. “Mi hijo de 6 años me dijo ‘tengo miedo, por qué no llamás a la Policía’, ya que, por cómo me pegaron, podría haber sido Fernando (Báez Sosa)”. (DIB)