“La Toretto” de La Plata cumple prisión domiciliaria y encendió la polémica luego de reabrir sus redes sociales

cumple prisión domiciliaria por haber atropellado y matado a un motociclista en 2023 y, en las últimas horas, reabrió nuevamente su cuenta de Instagram donde mostró un look renovado, algo que no pasó desapercibido para los familiares de Walter Armand, el muchacho que murió en el incidente vial.

“Volvió a su casa, con su familia y amigos. No tiene el más mínimo remordimiento, mientras Walter está en un cementerio. No olvidaremos nunca de esta cara. La Justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, indicaron en uno de los posteos.

A principios del mes de mayo, la Justicia dispuso que Felicitas Alvite cumpla prisión domiciliaria, tal como lo solicitó su defensa por problemas de salud.

La Suprema Corte bonaerense desestimó el rechazo de la solicitud, que había interpuesto la familia de Armand y el Tribunal Oral en lo Criminal II dio luz verde a su traslado desde el penal de Magdalena, donde permanecía alojada desde los últimos días del mes de abril, al domicilio que fijó para su prisión domiciliaria.

Alvite, de 23 años, irá a juicio oral acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand en la madrugada del 12 de abril de 2023. El episodio ocurrió en La Plata, sobre la avenida 13 entre 531 y 532, cuando circulaba a alta velocidad y sin respetar los semáforos en rojo, según constataron las cámaras de seguridad municipales.

En un principio, el fiscal Fernando Padován, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 de Delitos Culposos de La Plata, había imputado a la influencer por el delito de homicidio culposo. No obstante, la carátula dio un giro y la acusada será juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena que podría alcanzar un máximo de 25 años en prisión.

Por el momento la fecha del juicio no fue definida, aunque existiría una probabilidad de que sea celebrado en el segundo semestre del 2025. (DIB)