Inversión millonaria en equipamiento tecnológico para la Policía

En el inicio de la tarde de este martes el Municipio de Olavarría hizo entrega formal a dependencias locales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de equipamiento informático y tecnológico, herramientas esenciales para la tarea que desarrollan a diario en distintos puntos de todo el Partido. Cada uno de los artefactos fueron adquiridos desde el Ejecutivo con el Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, en una inversión cercana a los 26 millones de pesos.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, quien enfatizó que se trató de “una entrega histórica”. “Esto va más allá de todo el trabajo que venimos haciendo a diario. Es parte de este programa de fortalecimiento policial que venimos desplegando desde el Municipio a través de la Subsecretaría, consiste en acompañarlos operativamente”, añadió.

Se trató 17 computadoras de escritorio completas (CPU, Monitor, Teclado, Mouse y Parlantes), 13 impresoras multifunción Ricoh (que entre sus prestaciones poseen la capacidad de fotocopiar, scanear y conexión inalámbrica) y 5 visores nocturnos y térmicos.

“Cuenten con nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, tal como lo venimos haciendo y demostrando. Hace poco inauguramos la Delegación de Policía Científica, ya tenemos absolutamente todos los materiales adquiridos para poder arrancar con la base operativa del Comando de Patrulla, que es un pedido histórico, porque la necesidad operativa de que el Comando de Patrulla tenga su propio espacio no es de ahora, viene de hace rato y me pone más que contento saber que nosotros en nuestra gestión lo vamos a cumplir”, ponderó Quintas.

La entrega contó con la presencia y participación del jefe de la Estación de Policía Departamental de Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo; el titular de la UTOI, comisario inspector Ariel Peralta; el Jefe de División de la Subdelegación de Investigaciones en función Judicial Comisario Inspector Fernando Lagano; el titular del Comando de Patrullas comisario Martín Cortes; el Jefe del Comando de Prevención Rural Olavarría comisario Pablo Javier Sosa; el jefe de la Unidad de Prevención Polícia Local comisario Darío Bonillo; además de los titulares de las comisarías Primera, Segunda y De la Mujer y la Familia; las subcomisarías de Loma Negra, Sierras Bayas, Sierra Chica e Hinojo, y el Destacamento Policial de Espigas.