Cristina aseguró que "el campo va a ser el único productor de dólares"

En el marco de una entrevista por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón y luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la situación económica del país y aseguró que "el campo va a ser el único productor de dólares".

“El gobierno, el problema que tiene, es el que dijimos en el documento de febrero: te quedaste sin dólares. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento”, apuntó.

Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina señaló que en el Gobierno de Javier Milei “no saben cómo los van a pagar”. Y alertó por los próximos vencimientos de deuda contraídos para 2026 y 2027.

“Y además aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar porque resulta ser que los que vengan a invertir van a poder liquidar las exportaciones en el Exterior”, afirmó y cuestionó: “¿De dónde van a sacar los dólares?”.

Acto seguido, aseguró: “El campo que se olvide que rebajen ni 0,5 de retenciones, porque va a ser el único productor de dólares con la aplicación del RIGI”, y agregó: “¿Qué están viendo o qué no estamos viendo? A mí me parece que nos están proponiendo un país y una organización y un funcionamiento que no tienen nada que ver con la realidad”.

“Aprobaron una Ley de Bases pero hoy los dólares le siguen subiendo, porque el mercado sabe sumar. Dos más dos es cuatro y dos menos dos, ¿qué es? Cero”, cerró.

Fuente: Infocampo