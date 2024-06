El Municipio lanzó el “Programa Municipal Evolución”

La nueva propuesta impulsada por la Subsecretaría de Deportes que busca acompañar a deportistas en su llegada al alto rendimiento, fue presentada charla mediante ante un importante número de oyentes.

La oficialización del programana fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad Cristian Delpiani, el subsecretario de Deporte Juan Pablo Arouxet, el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y funcionarios de distintas áreas municipales. Se contó además con la presencia de referentes de clubes, instituciones, como así también de entrenadores, dirigentes y la familia de los deportistas.

El jefe comunal del Partido de Olavarría fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y explicar de qué se trata esta nueva propuesta que busca dar soporte a exponentes del deporte olavarriense, un acompañamiento que lejos está de limitarse al beneficiario, sino que contribuye a fortalecer la cultura del alto desempeño deportivo, ya que estas experiencias también sirve como estímulo para que cada vez sean más las personas que se vuelquen al deporte y a la adopción de hábitos saludables.

Al respecto Wesner explicó que “estamos muy contentos por este programa Evolución, de poder decirle a los deportistas que no están solos, que hay muchos actores involucrados. Son profesionales quienes hacen, empujan y traccionan este programa y quienes permiten este abordaje interdisciplinario profesional. Pero también están las familias, las asociaciones, federaciones, gimnasios, dirigentes, profes. Todo eso hace que tomen músculo, que tomen fuerza, que se sientan más competitivos y que sientan el acompañamiento. De eso se trata, por eso hemos diseñado esta política pública, esta herramienta este programa, para que puedan fortalecerse en sus competencias”. También es importante destacar que se conformó un equipo de apoyo que incluye un psicólogo, un médico especialista en traumatología, una nutricionista y un especialista en Educación Física.

El subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet detalló que “en este Programa no solamente va a estar la pata del Estado municipal, sino que hay que reconocer también el acompañamiento, fundamentalmente, de la familia de los y las deportistas y de muchos profesionales que desinteresadamente se sumaron. Están los gimnasios de la ciudad, asociaciones de distintos deportes, entrenadores, profesionales que hoy están acá acompañándonos. Esto lo hicimos en conjunto, no hay una sola mirada. Nosotros entendemos la gestión interdisciplinariamente, la entendemos con la participación de mesas amplias, donde las decisiones no las toma una sola persona”. En ese sentido, expresó que justamente la evaluación y posterior elección de aspirantes surgió de esa labor conjunta y mancomunada.

Luego el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie, brindo detalles de los objetivos, alcance y metas del programa municipal Evolución.

El intendente de Olavarría, por último, agradeció y ponderó la labor hecha desde la Subsecretaría de Deportes: “El programa tiene la esencia de lo que queremos para el deporte de Olavarría, les agradezco el compromiso. No tengo dudas que este es el puntapié inicial de tantos programas que vamos a poner a disposición para el deporte de Olavarría”.

El nombre del nuevo programa responde a un perfeccionamiento de la propuesta en cuanto al apoyo a representantes del deporte olavarriense, ya que no se limitará únicamente a la asignación de una beca económica, sino que ser parte del Programa Evolución se traduce también al acceso y seguimiento por parte de un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en áreas tales como kinesiología, psicología y nutrición, como así también de un evaluador de capacidades condicionales y la posibilidad también de entrenar en un gimnasio.

La nómina la integran 37 deportistas de disciplinas individuales, quienes compiten no solo en deporte formativo, sino que también se encuentran personas de más de 18 años y más de 17 disciplinas que debieron postularse presentando su CV deportivo, en una convocatoria que se realizó durante las primeras semanas de marzo.

Fuente: Prensa CAE