Pymes: según CAME las exportaciones crecieron 13,3% en US$ los primeros 5 meses del año

Infoeme | economia - 30 de Junio de 2024 | 13:57

Las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas crecieron 13,3%, alcanzando los US$ 3.822 millones, lo que representa el 11,8% del total exportado por el país en los primeros cinco meses del año. En volumen, las pymes exportaron 3,3 millones de toneladas, 14,7% más que los primeros cinco meses acumulados de 2023. Esta similitud entre el crecimiento en dólares y volumen indica un crecimiento real en las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas: exportaron en el primer trimestre a US$ 1.143 la tonelada, en promedio. La información surge del Monitor de Exportación Pyme (MEP), elaborado por el sector de Estadísticas e Informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para medir las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. De las 3.880 firmas que vendieron al exterior en el primer trimestre, 2.740 son pymes -en el período analizado, 70,6% de los operadores son de pymes-. En los primeros cinco meses de este 2024, 5 de los 16 rubros analizados presentaron caídas, siendo el rubro de tabaco y derivados el de mayor descenso, con -69,8%. El rubro con mayor crecimiento en dólares fue el de manufacturas diversas, 1.963%, mientras que en toneladas, el mayor incremento correspondió a telas y manufacturas textiles, 528%. El 34,2% -US$ 1.305,7 millones- de las exportaciones pymes tuvieron Sudamérica como principal destino, con Brasil y Chile como los socios más importantes. El segundo continente en relevancia fue Asia (24,6%), con China, Rusia e Israel a la cabeza. (DIB)