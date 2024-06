Olavarrienses en Liga Federal: Sesto, Merchant y Giménez, a la cancha

La tercera categoría del básquet argentino sigue adelante con la instancia decisiva y fue con nuevas presentaciones olavarrienses donde se registró un triunfo.

Matías Sesto, Jeffrey Merchant y Nicolás Giménez se presentaron en el comienzo de los Cuartos de Final Interconferencias y sólo fue festejo para el pivot de la “Fiebre”.

Centenario se presentó en condición de visitante y en Esperanza venció a Almagro por 77 a 73 en el primer juego de la serie. El duelo entre los dos elencos santafesinos fue de alto nivel y quedó demostrado porque están entre los 16 mejores del país, el venadense sacó una ventaja de más de una veintena de puntos, el local la revirtió y en los momentos culmines, volvió a aparecer el mejor equipo de todo el país.

Nicolás Giménez completó 13 puntos, 15 rebotes y 3 asistencias en 35:10 minutos en la cancha.

Por otro lado, Sportivo Independiente cayó ante Pacífico por 87 a 81 en el Gigante de la Avenida y no pudo defender su localía. El “Rojo” pampeano no demostró su mejor versión, aunque logró remontar una desventaja de 22 puntos en un pasaje caliente del juego, pero no fue suficiente para quedarse con la victoria.

En el conjunto que ahora está obligado a ganar los dos juegos en Neuquén, Matías Sesto completó 26:10 minutos con 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y Jeffrey Merchant sumó 11 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia en 22:48 minutos.

Por último, trascendió la resolución del duelo suspendido entre River Plate y Central Entrerriano -con Mauricio Pane-. El Tribunal de Disciplina confirmó que el primer partido sea reprogramado para el día sábado 15 de junio a las 20.30hs, con los gastos ocasionados al elenco entrerriano por la reprogramación a cargo del conjunto capitalino.