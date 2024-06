Coopelectric alertó nuevamente intentos de estafas y llamados fraudulentos

Ante la consulta de asociados que dicen haber recibido un supuesto llamado de la Cooperativa a través de WhatsApp, la empresa recordó que podría tratarse de llamados fraudulentos con fines de estafa. Coopelectric volvió a alertar sobre posibles casos de intentos de estafas.

En ese sentido, explicaron que "para realizar un cambio de medidor o para ser informados sobre un corte programado de energía Coopelectric no solicitará ningún código de verificación a través de WhatsApp". Esa modalidad es conocida como “suplantación de identidad”.

Asimismo, recordaron que "desde la Cooperativa NO se coordina el horario de las interrupciones programadas de forma particular con cada usuario, NO se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito".

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 horas, al Centro de Atención Telefónica 411666/999.