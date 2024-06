Caputo anuncia nuevas negociaciones con FMI para salir del cepo cambiario

En medio de las tensiones cambiarias y la incertidumbre sobre la Ley Bases que será tratada en el Senado, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes que el Gobierno buscará negociar “un nuevo programa” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de que de esa manera “llegue nueva plata” necesaria para salir de las restricciones cambiarias.

En el Foro “Renacer de la libertad en la Argentina”, Caputo responsabilizó a la oposición por la suba del dólar en los últimos días, negó que hubiera una crisis y se mostró confiado en la aprobación de un desembolso de US$ 800 millones por parte del Directorio del FMI en su reunión de este jueves.

“La evaluación del Fondo va a ser este jueves 13 de junio y a partir de eso vamos a negociar con ellos un nuevo programa”, anticipó el funcionario. “Llevará un tiempo pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente (esperemos) con ese nuevo programa llegue nueva plata”, dijo. Esos dólares adicionales, aseguró, son un paso decisivo para la salida del cepo cambiario.

Luego de exponer en el Foro, Caputo identificó cuatro factores como necesarios para salir del cepo, de los que el primero, el equilibrio fiscal, remarcó que ya está consolidado. Los dos siguientes son el equilibrio de los stocks de demanda y solucionar los problemas de los flujos, en los que destacó los avances conseguidos, en especial con las pymes que ya cuentan con 30 días para obtener las divisas.

El cuarto y último factor es que exista “una relación razonable entre la cantidad de reservas y los pasivos remunerados”, una variable en la que, dijo, “todavía no estamos ahí” pero que una vez que se cuenten con los recursos que podrían aportar el FMI dejarían abiertas las puertas al levantamiento del cepo.

“Lo que pasó en el mercado es que la política va a tratar de meter la cola, pero no se enganchen con eso. La macroeconomía está ordenada”, dijo en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso. “No se coman el cuento, tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, la situación está muchísima más sólida, es una oportunidad histórica, no hay sobrante de pesos para hacer daño”, aseguró.

Con información de DIB.