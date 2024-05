Batán: una nena de 12 años se descompensó y murió en la escuela

Un hecho inesperado y doloroso causó conmoción en la Escuela Nº7 “Juan B. Selva” de Batán: una niña de 12 años se descompensó y murió de un paro cardíaco, mientras estaba en clase.

Según informó el diario LA CAPITAL, las autoridades de la escuela llamaron rápidamente al 911 Personal del SAME se presentó en el lugar, donde se le efectuaron maniobras de reanimación. No obstante, en ese momento ya no presentaba signos vitales, y a pesar de sus esfuerzos, los profesionales no lograron salvarla.

Notificados de lo sucedido, miembros de la Policía Científica trabajaron en el establecimiento, junto a efectivos de la comisaría octava, con jurisdicción en la zona. (DIB)