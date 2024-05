Torneo Unión Regional Deportiva: Municipales y Estudiantes no se sacaron ventajas

En el estadio José Salvador Stuppia, Municipales recibió a Estudiantes para dar comienzo a la instancia de definición de la Etapa Local del Torneo Interligas y fue un módico empate.

Municipales y Estudiantes no pasaron del 0 a 0 en la fría tarde del domingo en el inicio de la serie que otorgará uno de los cuatro lugares a la Etapa Interregional del Torneo Unión Regional Deportiva.

Poco y nada vieron el reducido número de espectadores que se animaron a desafiar al frío de la jornada, es que fue un cotejo donde ninguno quiso perder, generaron pocas aproximaciones y el tiempo pasó sin demasiado para acotar.

Sin embargo, había iniciado prometedor el duelo, con antecedentes recientes de buen juego y mucha acción, antes de los 10 minutos ya habían probado Giménez de un lado y Candia del otro con remates desde lejos.

Las más clara de la primera mitad fueron para la visita. Iban 13´ cuando el “Bata” la recuperó en el mediocampo, jugó rápido para el desborde desde la izquierda y el centro rasante nadie lo pudo conectar y 15 minutos más tarde, Bahl se quedó con el mano a mano ante Álvarez que llegó con la pelota dominada corriendo desde la derecha.

En el complemento no pasó nada, Municipales tuvo su oportunidad en una mala salida de Masson que no definió bien Rubio cuando iban 55´ y después fue turno de la pierna fuerte, de no querer perder y de que el tiempo corriera a pesar de que nadie había decretado la ventaja.

Quedarán 90 minutos para conocer al equipo que representará a la Liga de Fútbol de Olavarría en los cruces ante los elencos de Bolívar en búsqueda de los mejores equipos del Torneo Unión Regional Deportiva.

Síntesis Municipales – Estudiantes:

Estadio: José Salvador Stuppia

Árbitro: Marcos Palavecino

Municipales (0): Gonzalo Bahl; Tomás Quiroga, Matías Mignone, Franco Velázquez, Emiliano Vistalli; Alexander Rubio, Alen Leal (F. Cisneros), Claudio Giménez (H. Blanco), Emmanuel Sbardolini (N. Vivas); Alejandro Bianciotto (A. Teixeira), Martín Wilt (S. García). DT- Gabriel Senzacqua

Estudiantes (0): Julián Masson; Ramiro Alonso, Leandro Castarés, Carlos Ruschetti, Gonzalo Páez; Gerónimo Candia, Tomás Otazo (K. Gentil), Juan Álvarez (E. Peralta), Enzo Leguizamón (L. Romero); Franco Peralta (J. Jáuregui), Gervasio Pelaytay (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Leal (STMO); Ruschetti, Otazo, Pelaytay, Gentil (CAE)

Expulsados: no hubo

Goles: no hubo