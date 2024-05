Tandil: La Policía le revolvió toda su casa y rompió puertas, se "equivocaron" de domicilio

Daños materiales y profunda indignación generaron los policías que la semana pasada allanaron una casa y se equivocaron de domicilio, según narró a LA VOZ DE TANDIL la damnificada Tatiana Manrique.

El procedimiento fallido tuvo lugar en Sáenz Peña 564, Villa Italia, Tandil, y además de los destrozos y el desorden generalizado que provocaron los uniformados en la casa, la escuálida respuesta de las autoridades a la damnificada fue: "señora, allanamos su casa erróneamente".

Los efectivos policiales que "trabajaron" en el supuesto allanamiento reventaron dos puertas de vidrio además de revisar ropa y pertenencias de la mujer.

"Me rompieron 2 puertas vidrios y me dieron vuelta la casa. Sólo me socorrieron familiares cercanos y me lograron arreglar la puerta, que me la dejaron toda rota y abierta", denunció.